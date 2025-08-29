Heute gibt es eine echte Herzens-Empfehlung für euch: den Podcast "True Love". Ihr findet ihn auf allen gängigen Plattformen – und wie der Name schon verrät, dreht sich hier alles um die Liebe.

Aber nicht nur um die klassische romantische Liebe, sondern um all die vielen Facetten, die dieses Gefühl annehmen kann: Selbstliebe, Mutter-Kind-Beziehungen, tiefe Freundschaften, bewegende Schicksale und inspirierende Begegnungen.

"True Love": Berührend, überraschend, nah bei den Menschen

Die Hosts Linn & Leo, bekannt durch ihren True-Crime-Erfolg "Mord auf Ex", erzählen diese Geschichten abwechselnd und im narrativen Stil – mal berührend, mal überraschend, aber immer ganz nah an den Menschen und ihren Emotionen. Während ihr True-Crime-Podcast weiterhin läuft, ist "True Love" eine wohltuende Alternative für alle, die sich nach etwas weniger düsterem Content sehnen.

In letzter Zeit höre ich immer öfter von Frauen, die True Crime nicht mehr gut hören können – sei es, weil sie dadurch ängstlicher wurden oder weil die Geschichten zu sehr an die Substanz gehen. Für alle, denen es ähnlich geht, aber auch für alle, die einfach nicht genug von wahren und tiefgehenden Geschichten bekommen können, ist "True Love" genau das Richtige.

Podcast als wohltuender Begleiter

Gerade jetzt im Spätsommer – vielleicht noch im Urlaub oder auf dem Heimweg vom Badesee – passen diese leichten, aber doch bedeutungsvollen Storys besonders gut. So wie man sich für die Reise lieber eine entspannte Urlaubslektüre mitnimmt als einen schweren Kafka-Roman, fühlt sich auch dieser Podcast wie ein wohltuender Begleiter an.

Während ihr das hier lest, bin ich übrigens gerade selbst im Urlaub – und vielleicht habe ich in diesem Moment ja gerade eine neue Liebesgeschichte auf den Ohren.