Der Podcast Deep Minds widmet sich vor allem dem Einsatz neuer Technologien. Die Hosts Max und Matthias sprechen mit ihren Gästen über Technologie, Forschung, Entwicklung. In den anderthalbstündigen Gesprächen geht es in die Tiefe zu einem Spezialthema. Es geht um KI in der Bundeswehr, in der Robotik oder um Regulation. Gesponsort wird der Podcast von BWI, dem IT-Systemhaus der Bundeswehr.

