Was ist der Safer Internet Day?

Seit 1999 findet jedes Jahr am zweiten Dienstag im Februar der "Safer Internet Day" statt – also am zweiten Tag der zweiten Woche des zweiten Monats. 2025 fällt dieser Aktionstag auf den 11. Februar. An diesem Tag werden zahlreiche Veranstaltungen zur Sensibilisierung und Fortbildung rund um die sichere Internetnutzung organisiert.

Ins Leben gerufen wurde der Safer Internet Day von der Europäischen Kommission, weshalb er europaweit begangen wird – in Deutschland allerdings besonders intensiv.

Motto 2025: Keine Likes für Lügen

Jedes Jahr greift die Initiative klicksafe.de, die den Safer Internet Day in Deutschland federführend organisiert, ein spezielles Thema auf – passend zum Leitsatz "Better Internet for Kids" und den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. 2025 steht der Aktionstag unter dem Motto:

"Keine Likes für Lügen! – Erkenne Extremismus, Populismus und Deepfakes im Netz"

Im Mittelpunkt stehen dabei die Aufklärung und Befähigung von Kindern und Jugendlichen, Falschinformationen sowie populistische und extremistische Narrative im Netz zu erkennen und zu hinterfragen.

Dazu stellt klicksafe.de zahlreiche Materialien bereit, darunter interaktive Lernangebote, Unterrichtsmaterialien und Webinare. Ein besonderes Highlight ist die digitale Schulstunde am 11. Februar von 10:00 bis 11:30 Uhr, für die sich Lehrkräfte mit ihrer Klasse bis zum 10. Februar hier anmelden können.

Wie ihr mit Kindern und Jugendlichen das Thema angehen könnt

Auf klicksafe.de findet ihr viele Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche an die Themen Populismus, Deepfakes und verantwortungsvollen Umgang im Netz heranzuführen. Besonders spannend:

Actionbound "CleanYourNetwork" – ein interaktives Bootcamp gegen rechtsextremen Hass und für Demokratie auf Social Media.

– ein interaktives Bootcamp gegen rechtsextremen Hass und für Demokratie auf Social Media. Interaktive Lernangebote – mit Quiz und Actionbounds zu Themen wie Cybermobbing, Hatespeech, Datenschutz, Gaming sowie beliebten Plattformen wie Instagram, Snapchat und WhatsApp .

– mit Quiz und Actionbounds zu Themen wie sowie beliebten Plattformen wie . Zielgruppenspezifische Inhalte – je nachdem, ob ihr klicksafe.de/jugendliche oder klicksafe.de/kinder besucht, findet ihr speziell zugeschnittene Materialien. Jüngere Kinder können dort z. B. einen "Surfschein" machen oder das Lernspiel "Jakob & die Cyber-Mights" ausprobieren.

Weitere empfehlenswerte Websites

Neben klicksafe.de bieten auch folgende Seiten wertvolle Inhalte zur sicheren Internetnutzung für Kinder und Jugendliche: