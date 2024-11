Das Besondere an der Blockchain ist ihre Dezentralität: Anstatt auf einem einzelnen Server wird sie auf vielen Computern im Netzwerk gespeichert und verwaltet. Jeder Teilnehmer kann die Daten einsehen, aber niemand kann sie ohne weiteres verändern. Sobald eine Transaktion in einen Block aufgenommen wurde, ist sie dauerhaft und transparent, was die Sicherheit und Unveränderbarkeit der Daten garantiert.

Anwendungen von NFTs

NFTs finden zunehmend Anwendung in Videospielen, wo Charaktere oder besondere Features als NFTs verkauft werden.

Auch im digitalen Kunstmarkt sind NFTs ein bedeutendes Thema. Mit dieser Technologie können Kunstwerke, ähnlich wie in der realen Welt, einem einzigen Besitzer zugeordnet werden.

Das teuerste NFT ist "The Merge" des Künstlers Murat Pak, das für 87,1 Millionen Dollar verkauft wurde. Es handelt sich um eine Sammlung von verschiedenen großen schwarzen Kreisen auf meist weißem Hintergrund, die von insgesamt 28.983 Sammlern in 312.686 Anteile aufgeteilt wurden. Wer mehrere Anteile besitzt, sieht diese zu einem neuen Kunstwerk verschmelzen. Auch heute noch werden regelmäßig Anteile verkauft oder gehandelt.

Ein weiteres bekanntes Werk von Pak ist "The Clock". Wie der Name schon verrät, zeigt es die Anzahl der Tage, die WikiLeaks-Gründer Julian Assange in Haft verbrachte. Das NFT wurde für rund 52,7 Millionen US-Dollar an die Stiftung AssangeDAO verkauft, wobei der gesamte Erlös der Finanzierung von Assanges Verteidigung vor Gericht zugutekommt.

Nachteile von NFTs

Viele Menschen sehen durch den Hype um NFTs nicht die zahlreichen Nachteile der Technologie. Sie erfordert enorme Rechenleistungen, was zu einem hohen Stromverbrauch führt. Allein der CO2-Ausstoß für den Verkauf eines NFTs beträgt rund 51 kg, ohne die Erstellungskosten, Transfergebühren und Kosten der Verkaufsplattform zu berücksichtigen.

NFTs sind auch mit Risiken behaftet. Die Geschichten von Menschen, die über Nacht Milliardäre wurden, vermitteln oft ein falsches Bild. In der Realität ist der Handel mit NFTs höchst unsicher, was vor allem am doppelten Risiko des Wertverlusts liegt:

Zum einen schwankt der Wert des NFTs selbst.

Zum anderen auch die Kryptowährung, mit der das NFT gekauft wird.

So gibt es zwei Faktoren, die sich unvorhersehbar und schnell ändern können. NFTs sind also keineswegs ein schneller Weg zu Wohlstand, sondern ein großes finanzielles Risiko.

Besorgniserregend ist auch, dass immer mehr Menschen, oft ohne großes Vermögen, durch den Hype dazu verleitet werden, NFTs zu kaufen – was in den meisten Fällen zu Verlusten führt.

Langfristig könnte der wachsende NFT-Markt dazu beitragen, Reichtum weiter zu konzentrieren, da eine kleine Gruppe von Künstlern und Sammlern Wohlstand anhäuft, zu dem die breite Bevölkerung keinen Zugang hat. Dadurch könnte soziale Ungleichheit nicht nur in der realen Welt, sondern auch im digitalen Raum weiter verstärkt werden.