Werden wir gläserne Mitarbeiter? Ergebnisse einer Tagung zum Datenschutz in der digitalen Arbeitswelt

Rechtlicher Rahmen von Datenschutz in Deutschland

Nach der soziologischen und psychologischen Perspektive auf die Digitalisierung unserer Arbeitswelt gab der bayerische Datenschutzbeauftragte Thomas Petri einen umfassenden und detaillierten Einblick in den rechtlichen Rahmen von Datenschutz:

Datenschutz ist ein Grundrecht und jeder Einzelne sei damit geschützt. Die Verankerung erfolge sowohl in der Europäischer Grundrechtecharta (Art. 8) als auch in Bundes- und Landesgesetzen: Betroffene, deren Daten irgendwo erhoben werden, sind deshalb kein Spielball der Datenverarbeitung, sondern haben Einfluss darauf – und müssen zustimmen.

Petri ging ausführlich auf die Relevanz der viel diskutierten Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ein, die in allen EU-Mitgliedsländern unmittelbar und allgemein wie ein innerstaatliches Gesetz gelte. Jede beteiligte Nation habe aber die Möglichkeit für nationale Konkretisierungs- und (seltene) Öffnungsklauseln – Datenschutz kann also durchaus als Gestaltungselement wahrgenommen werden.

Grundsätzlich gelten für jede Art der Datenerhebung gewisse Verarbeitungsgrundsätze, die sich in Art. 5ff DSGVO geregelt werden. Daten müssen:

nach Treu und Glauben erhoben werden,

einem festgelegten Ziel dienlich sein

und der Eingriff eine rechtmäßige gesetzliche Grundlage haben.

Diese Grundsätze ermöglichen sowohl Transparenz, Integrität und Vertraulichkeit – Datenschutz müsse nicht als Feind gesehen werden.

Ausführlich ging Petri auch auf Gesundheitsdaten ein, für die ein grundsätzliches "Verarbeitungsverbot" bestehe (Art. 9 Abs. 1 DSGVO). Dies gelte auch für Arbeitgeber. Allerdings ließen die Absätze 2 und 3 desselben Artikels in Verbindung mit § 26 Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) eine Weitergabe von Persönlichkeitsdaten in der aktuellen Corona-Situation zu, wenn z.B. Mitarbeitende an Covid-19 erkrankt seien.

Eine Tracing-App für Deutschland

Für die bald kommende Tracing-App zur Eindämmung von Corona-Infektionen hielt Petri fest, dass diese vom Arbeitgeber nicht verordnet werden können. Das Prinzip der freiwilligen und anonymen Nutzung sei sehr wichtig. Zur Frage nach der Zulässigkeit von Temperaturmessungen etwa über Wärmebildkameras gebe es noch keine abschließende Meinung ob dies zulässig sei.

Die Tendenz gehe aber dazu, dies nur in Ausnahmefällen zu genehmigen, da erhöhte Temperatur kein eindeutiges Symptom für eine Covid-19-Infektion sei. Bei allen Fragen des Datenschutzes gelte es, das in der Europäischen Grundrechtecharta festgehaltene Schutzbedürfnis des Betroffenen abzuwägen mit berechtigten Interessen, insbesondere in Krisensituationen.

Das Resümee zur Tagung

An der Online-Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing mit dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (kda) der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und dem Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung haben drei Wissenschaftlicher ausführlich referiert. Sie benannten neben Chancen in Form verschiedener Aspekte von Empowerment für Beschäftigte auch gesellschaftliche und psychologische Risikofaktoren. Ferner wurden die juristischen Möglichkeiten des Datenschutzrechts aufgezeigt, um die Macht im Umgang mit Daten anderer einzuschränken und totale Transparenz zu vermeiden.

Zum Schluss wurden die Teilnehmenden an ihren Bildschirmen befragt, ob sie die Digitalisierung eher als Chance auf Empowerment oder doch eher als Beherrschung und Ausübung von Kontrolle erlebten. Deutlich über die Hälfte erlebten den Prozess der Digitalisierung negativ. Nur etwa ein Fünftel der Befragten war der Meinung, dass die Chancen für Berufstätige überwiegen.

Es bleibt also ein wichtiges Thema und die Fragen nach der Rolle von Daten im gesellschaftlichen Leben wie in der Arbeitswelt aktuell. Daher planen die Veranstalter nächstes Jahr eine Präsenztagung zum selben Thema am 20. und 21. Mai 2021. Weitere Informationen zu dieser geplanten Tagung finden Sie auf der Homepage der Evangelischen Akademie Tutzing.

