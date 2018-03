Wie soziale Medien die Bundestagswahl beeinflusst haben

Social Bots, Trolle, Fake News und Verschwörungstheorien in den sozialen Medien haben nach Erkenntnissen von Datenwissenschaftlern den Bundestagswahlkampf 2017 beeinflusst – allerdings nur in geringem Maße. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie der Hochschule für Politik an der TU München.

"Wir konnten sämtliche Manipulationsformen auch beim Bundestagswahlkampf ausmachen", sagte der Professor für "Political Data Science", Simon Hegelich. Ausmaß und Wirkung seien jedoch deutlich kleiner als bei den US-Präsidentschaftswahlen gewesen. Der Wissenschaftler hatte im Auftrag der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung zusammen mit seinem Team Posts auf Twitter und Facebook ausgewertet, die in Bezug zur Bundestagswahl stehen.