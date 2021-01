Europas Impfproblem - warum die Politik das Vertrauen nicht verspielen darf

Der BioNTech-Covid-Impfstoff wurde in Deutschland entwickelt, doch Deutschland und die EU-Staaten rutschen bei den Impfungen im internationalen Vergleich immer mehr ab: Rund 23,5 Millionen Corona-Impfdosen wurden in den USA bisher verimpft, in Deutschland sind es (Stand 28.1.) nicht einmal zwei Millionen. Mit gutsieben Geimpften von 100 Bürgern (Deutschland: 2,38 von 100) liegen die USA damit derzeit nur hinter Israel (49), den Vereinigten Arabischen Emiraten (28), Großbritannien (11) und Bahrain (8,5).

Sieht man sich die weltweiten Corona-Impfstatistiken an, hat Deutschland, hat Europa ganz offensichtlich ein Problem. In den Ranglisten rutschen Deutschland und viele EU-Staaten immer weiter ab. Großbritannien impft fünfmal so schnell wie Deutschland. Man muss gar nicht auf Israel verweisen, wo bereits fast die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist.

Impfen ist der einzige Weg heraus aus der Corona-Pandemie. Und die Enttäuschung der Bürger ist real. Denn das Impfen ist der Lichtblick, die Hoffnung, die uns (ganz überwiegend) diszipliniert alle Shutdown-Maßnahmen mittragen lässt. Doch wenn die Regierenden zwar über immer schärfere Lockdown-Instrumente – und dann auch gleich wieder über die Exit-Frage – sprechen, gleichzeitig aber viele Fragen rund ums Impfen unbeantwortet bleiben, beschädigt dies das Vertrauen, dass sie uns auf dem richtigen Kurs durch die Krise steuern.

Jede Verzögerung bei den Impfungen kostet Leben

Neue Virus-Mutationen bringen gerade eine neue, für viele Menschen vermutlich tödliche Dynamik in die Pandemie. Man muss es klar sagen: Jede Verzögerung bei den Impfungen kostet nicht nur sehr viel Geld, mehr jedenfalls als das bei der Impfstoffbeschaffung gesparte, sondern vor allem Leben. Studien zeigen, dass schon Impfquoten ab 25 Prozent, also noch weit entfernt von der sogenannten Herdenimmunität, dämpfende Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen haben.

Man habe "alles Menschenmögliche" getan bei der Impfstoffbeschaffung, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Angesichts der Zahlen eine gelinde gesagt irritierende Aussage.

Warum läuft so viel falsch?

Wie ist die ganz offensichtlich völlig unzureichende Impfstoffbeschaffung durch die EU (die richtig war) und die Bundesregierung gelaufen? Warum wurde nicht mehr, nicht früher bestellt? Wieso sind die Produktionskapazitäten in den USA siebenmal höher als in der EU? Wie geht es schneller?

Dass sich viele Menschen diese und andere Fragen stellen, hat mit "Impfnationalismus" nichts zu tun. Stattdessen steht – für jeden überzeugten Europäer eine Seelenqual – das eh schon wankende Europa offenkundig noch stärker beschädigt da. Das ist Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten. Viele von ihnen haben die ebenso opportunistische wie irre Wende von der Corona-Verharmlosung ("Grippe") zu schärfster, aber eben nationalistischer Impfstoffbeschaffungskritik vollzogen.

Keine "gute Fehlerkultur"

Für die Beantwortung dieser Fragen braucht es allerdings kein Herumreden und kein Verschweigen, keine Beschönigungen und Versprechungen, sondern Transparenz, Beweglichkeit und die Bereitschaft zu lernen. Nur das schafft Vertrauen. Nur das führt in die Zukunft, jedenfalls wenn diese besser als die Gegenwart sein soll. In Unternehmen nennt man so etwas eine "gute Fehlerkultur".