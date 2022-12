Vor über sechs Jahren brach die erwachsene Tochter von Sigrid Lang aus Würzburg den Kontakt zu ihr und ihrem Mann ab. Seither herrscht Funkstille, auch den Geschwistern gegenüber. Alle Annäherungsversuche von Seiten der Eltern brachten bisher nichts. Den Grund dafür möchte Sigrid Lang nicht nennen, um ihre Tochter und sich zu schützen.

Therapie und Glaube

Die vierfache Mutter war am Boden zerstört und litt an Depressionen. Durch eine Therapie, ihren christlichen Glauben und die Unterstützung in einer neu gegründeten Selbsthilfegruppe in Würzburg fasste die heute 64-jährige wieder Lebensmut. Seit drei Jahren nun leitet Sigrid Lang selbst diese Selbsthilfegruppe für verlassene Eltern, die stetig wächst.