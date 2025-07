Verhalten im Netz

Die Evangelische Jugend in Bayern will christliche Werte wie Respekt und Gerechtigkeit stärker in sozialen Medien sichtbar machen. Auf ihrer Vollversammlung beschloss sie zudem Maßnahmen zu Prävention, Konfi-Arbeit und jugendgerechten Räumen.

