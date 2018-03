Johann Friedrich Hessing: Erbauer des Rothenburger Wildbads und Erfinder der Prothese

In den Folgejahren trat Johann Friedrich Hessing auch als Pächter der Badebetriebe in Bad Kissingen und Bad Bocklet auf, ehe er Ende des 19. Jahrhunderts nach Rothenburg zurückkam. Dort baute er an den einst städtischen Badeanlagen in neun Jahren das heutige Gebäude. 1903 wurde das prachtvolle Wildbad eröffnet. Dem "Kurhotel ersten Ranges" war aber nur ein kurzer Erfolg gegönnt; 1917 verkaufte er es an die "Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger", 1925 wurde es an den Landesverband der Bayerischen Ortskrankenkassen versteigert.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Prachtbau als Lazarett, als Kinderheim, als Hitlerjugend-Schule und nach Kriegsende vom US-Militär genutzt. Anschließend diente es als Lager für Vertriebene aus dem Baltikum. Zwischen 1951 und 1976 wurde es Ausbildungszentrum der Bayerischen Bereitschaftspolizei, 1977 errichtete die "Gesellschaft für Transzendentale Meditation" dort eine "Residenz des Zeitalters der Erleuchtung". Seit 1978 ist es im Besitz der bayerischen evangelischen Landeskirche - und hat sich einen Namen als Tagungsort gemacht.

Das liegt zum einen "an der besonderen Architektur und der Geschichte des Wildbades", sagt Wildbad-Leiter Dersch. Bereits im 14. Jahrhundert seien am Tauberhang Heilquellen entdeckt worden, um 1400 wurde dort das erste Bad errichtet. Weil die Heilwasserqualität abnahm, verkaufte die Stadt das Areal an Hessing. Zum anderen lockten "dieses idyllische Ambiente und die liebevollen Details" der Kuranlage viele Besucher an. "Man taucht in eine andere Welt ein", wenn man in das große, am Hang gelegene Gebäude kommt, findet Pfarrer Dersch.