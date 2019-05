Mehr Erzieher - mehr Kita-Plätze: Projekt fördert Quereinsteiger in Kinderbetreuung

Kindertagesstätten

Autor Joachim Fildhaut

Mit dem Gute-Kita-Gesetz, das im Januar 2019 in Kraft getreten ist, will der Bund die Betreuung von Kindern verbessern. In Bayern soll das erwartbare Geld laut Staatsministerium in die Qualität von Kitas fließen - und nicht in die Beitragsunterstützung. Wie kommt das beim Evangelischen Kita-Verband an? Ein Interview mit Dirk Rumpff, Vorstand für Recht und Finanzen.