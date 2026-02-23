Im Sommer bekommen alle Franzosen, die in diesem Jahr 29 Jahre alt werden oder geworden sind, einen Brief vom Gesundheitsministerium. Der Text wird noch akribisch poliert: kein paternalistischer Ton, nur eine sanfte Erinnerung. Es geht darum, die Empfänger:innen zu sensibilisieren, damit sie sich "rechtzeitig überlegen", ob sie ein Kind zeugen wollen – oder eben nicht.

Dass der Staat überhaupt zu diesem Mittel greift, ist eine Reaktion auf einen historischen Einschnitt: Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg starben in Frankreich 2025 mehr Menschen, als Kinder geboren wurden. Jahrzehntelang war die französische Bevölkerung ein westlicher Sonderfall – stets mehr Neugeborene als Verstorbene, der Sozialstaat auf stabiler demografischer Basis.

Nationale Erinnerung an biologische Uhr

Nun folgt Frankreich dem internationalen Trend sinkender Geburtenraten, und die Regierung bangt um das Gleichgewicht von Generationen, Sozialleistungen und Staatsfinanzen. Der Brief soll nun eine nationale Erinnerung an die biologische Uhr sein, die ab 25 angeblich schneller tickt.

Doch hier beginnt das eigentliche Problem. Kinder zu bekommen ist keine individuelle Erinnerungslücke. Geburtenrückgänge sind nicht das Resultat einer vergesslichen Generation, sondern Folge gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Strukturen. Hohe Mieten, teure Wohnungen, prekäre Arbeitsverhältnisse, unzureichende Kita-Kapazitäten – das bremst die Familienplanung. Elternzeit ist zwar gesetzlich vorgesehen, doch die gesellschaftliche Realität sieht oft anders aus: Karriere gilt noch immer als schwer vereinbar mit Kindererziehung, besonders für Frauen.

Die historische Zuschreibung der Sorgearbeit an Frauen verschärft das Problem. Das Bild von Mutter zu Hause, Vater im Büro, entstand aus industrieller Notwendigkeit und wurde durch kulturelle Narrative verfestigt. In einer Gesellschaft, in der stabile Zweierbeziehungen nicht mehr die Norm sind und Rollen flexibel gehandhabt werden, funktioniert dieses Modell nicht. Frauen tragen nicht nur Verantwortung für Kinder, sondern häufig auch für Karriere, Haushalt und Pflege älterer Angehöriger – eine Dreifachbelastung, die ohne staatliche Strukturhilfe kaum zu stemmen ist.

"Demografische Wiederaufrüstung"

Hinzu kommt: Der Brief suggeriert, dass der Staat ein legitimes Interesse an der Fruchtbarkeit seiner Bürger:innen hat – und sei es nur subtil. Macron knüpft damit an die alte Vorstellung an, Frauen hätten "dem Staat Menschenmaterial zu liefern". Vor zwei Jahren sprach er davon, dass die Republik eine "demografische Wiederaufrüstung" brauche. So sorgfältig der Ton des Briefes auch sein mag, bleibt der Unterton unverkennbar.

Ironischerweise spart sich der Staat mit dem Brief die harte, teure Arbeit der Strukturreform. Ein Schreiben kostet fast nichts, erzeugt aber den Eindruck, man handle. Menschen bekommen nicht keine Kinder, weil sie keinen Reminder erhalten haben – sie bekommen keine Kinder, weil unser Wirtschaftssystem Betreuung, Familienleben und Beruf kaum vereinbar macht.

Die eigentliche Frage lautet: Wie schafft der Staat Rahmenbedingungen, unter denen Menschen überhaupt den Wunsch und die Möglichkeit haben, Kinder zu bekommen? Die Antwort dürfte sein: flächendeckende Kinderbetreuung, flexible Elternzeiten, finanzielle Anreize, erschwinglicher Wohnraum, eine Arbeitswelt, die Kinderfreundlichkeit nicht als Störfaktor betrachtet, und eine Gesellschaft, die Väter stärker in die Sorgearbeit einbindet. Alles andere ist Symbolpolitik, getarnt als fürsorgliche Erinnerung.