Der Tod trifft oft unerwartet und zu früh. Stirbt ein Mensch im persönlichen Umfeld, stehen Emotionen im Vordergrund, während bürokratische Notwendigkeiten in den Hintergrund treten. Hinterbliebene fühlen sich häufig überfordert, möchten aber gleichzeitig eine persönliche Abschiedszeremonie gestalten.

Wer keine standardisierte Trauerfeier wünscht, sondern aktiv mitwirken möchte, kann gemeinsam mit dem Bestattungsunternehmen Ideen einbringen und die Feier nach eigenen Vorstellungen gestalten. Aus meiner Erfahrung in einem familiengeführten Bestattungsunternehmen weiß ich, wie wertvoll diese persönliche Mitwirkung sein kann. Die folgenden sechs Möglichkeiten sollen Mut machen, den Abschied individuell zu gestalten.

1. Sarg und Urne gestalten

Bei der Trauerfeier steht die verstorbene Person im Zentrum. Sarg oder Urne können hierbei durch eigene Ideen eine persönliche Note erhalten:

Einen Holzsarg bemalen , persönliche Nachrichten hinterlassen oder Fotos anbringen

Eine Holzurne individuell gestalten oder beschriften

Papierurnen nutzen, in die kleine Botschaften gesteckt werden

2. Traueransprache

Die Traueransprache ist ein zentraler Bestandteil der Feier. Sie weckt Erinnerungen, schafft Nähe und Raum für Gefühle:

Professionelle Trauerredner:innen

Geistliche Personen , wie Pfarrer:innen

Angehörige oder Freund:innen , die persönliche Erinnerungen teilen

Kombination aus professioneller Rede und eigenen Beiträgen

Persönliche Ansprachen machen die Erinnerung an die verstorbene Person für alle spürbar.

3. Persönliche Rituale

Rituale begleiten den Abschied, geben Trost und stärken die Gemeinschaft der Hinterbliebenen:

Gemeinsame Handlungen wie Singen, Malen oder eine Leinwand, an der Trauergäste mitwirken

Fotoalbum : Gäste bringen Bilder mit, die gemeinsam in ein Erinnerungsbuch geklebt werden

Lebenslauf mit Fotos , zum Beispiel als Diashow

Luftballons mit persönlichen Botschaften steigen lassen

Kerzenrituale , etwa ein Lichtermeer aus Teelichtern

Religiöse Rituale wie Gebete oder Gesang

Rituale machen Trauer erfahrbar und schaffen Momente des Zusammenhalts.

4. Dekoration, Blumen und Musik

Auch die Gestaltung von Raum und Atmosphäre trägt zur Individualität der Trauerfeier bei:

Blumensträuße , Kränze oder selbst gepflückte Blumen

Dekorationsobjekte wie Kerzen, Tücher, Steine oder religiöse Symbole

Persönliche Gegenstände , die an die verstorbene Person erinnern

Musik mit Bezug zur verstorbenen Person, sei es Lieblingsmusik, Live-Musik oder gemeinsames Singen

5. Trauerdruck

Bestattungsunternehmen bieten Muster für die Gestaltung von Drucksachen wie Todesanzeigen oder Sterbebilder, die bei der Abschiedsfeier ausgelegt werden, an. Diese vorgefertigte Auswahl kann jedoch überfordernd oder unpersönlich wirken. Alternativ bietet Folgendes an:

Eigene Texte oder Zitate, die an die verstorbene Person erinnern

Persönlich ausgewählte Fotos oder Illustrationen im Hintergrund

6. Mach dein Ding

Trauerfeiern können den Vorstellungen der verstorbenen Person und der Hinterbliebenen entsprechen, ohne strikten Konventionen zu folgen: