"Wir bekommen viel zurück, wir gehen oft gestärkt aus dem Besuch bei unseren Gästen heraus und sehen wieder, was im Leben wirklich wichtig ist",

sagt Guthmann. Trotzdem müssten die Rahmenbedingungen stimmen. Von medizinischer und pflegerischer Seite würden die Gäste sehr gut betreut, präzisiert der Mediziner. Aber ihnen allen sei eine ganzheitliche Begleitung sehr wichtig. Ein großes Anliegen sei dabei die Spiritualität. "Und da sind die Pflege und auch wir Ärzte überfordert." Pflegedienstleiterin Lettau pflichtet ihm bei: "Natürlich habe ich mich im Hospiz mit dem Thema Seelsorge bei Sterbenden auseinandergesetzt, aber das ist nicht meine Kernkompetenz", sagt sie. Manche Fragen würde sie einfach gerne an eine andere Stelle abgeben.

Solche Wünsche sind dem Landesbischof gut bekannt, und er würde sie nur zu gerne erfüllen. Gerade in einer Einrichtung, in der er so ein menschenfreundliches, respektvolles Klima erlebt wie im Mathildenhaus. Gleichzeitig weiß er, wie knapp Geld und Stellen in der bayerischen Landeskirche sind. "Ich bin um jeden froh, der bei uns Mitglied ist, denn die Mitglieder tragen unsere Arbeit", sagt er. Aber dieses Fundament werde immer poröser.

Gemeinsam mit Pflegeprofis hat die Nürnberger Dekanin Christine Schürmann in einer Ritualgruppe eine Aussegnung entwickelt, die diese dann auch selbst ohne Pfarrerin übernehmen können. "Ich staune da immer wieder, wie die Pflegerinnen und Pfleger sich hier einbringen", betont Schürmann. Für manche Angehörige sei diese Aussegnung "unglaublich wichtig", erzählen die Mitarbeitenden im Mathildenhaus.

Im Hospiz gehe es um das Leben, betont Christine Lettau. Darum, das Lebensende zu gestalten. "Und das hat so viele Facetten." Es sei so individuell, was der Einzelne brauche. Aber oft werde das gar nicht ausgesprochen. Es brauche das "Hinspüren zum Gast", damit im richtigen Moment die wichtigen Leute aktiviert werden könnten. "Das ist unglaublich wichtig."

So wie der Wunsch eines sechzigjährigen krebskranken Gastes, noch einen Abend gemeinsam mit seinem Lebensgefährten und einem Campari auf dem Balkon zu verbringen. Für den Mann, der unter starker Atemnot litt, sei das ein Kraftakt gewesen, berichtet sein Pfleger. Aber die beiden Männer verbrachten einen wunderbar sonnigen Nachmittag, "wie in Italien!". Am nächsten Vormittag starb der Gast. Seinem Partner, der sich unter Tränen am Totenbett verabschiedete, habe diese letzte positive Erinnerung sehr viel bedeutet, erzählt der Pfleger.

All diese Geschichten nimmt Landesbischof Christian Kopp nach einem langen Gespräch mit nach München.

"Die Begleitung von Menschen am Lebensende gehört zu den Werken der Barmherzigkeit. Das gehört zu unserem Grundauftrag, und ohne den gibt es christliche Kirche nicht",

sagt Kopp. Von seinen Begegnungen im Hospiz ist Kopp erfüllt: "Die Gäste, mit denen ich sprechen konnte, waren voller Dankbarkeit für die liebevolle Unterstützung, die sie dort im Haus bekommen. Ich bin selbst beschenkt und dankbar."