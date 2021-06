2. Juni 2021

TV-Tipp: "Grüß Gott Oberfranken"

Vom Lehrer zum Altenpfleger: Tansanier macht Pflegeausbildung in Selb

Ein junger Mann aus Tansania macht in Selb eine Ausbildung zum Altenpfleger. Eigentlich ist er Lehrer von Beruf und will wieder zurück in seine Heimat. Dort möchte er etwas verändern mit dem, was er in Deutschland gelernt hat.