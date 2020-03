Diakoniemuseum in Rummelsberg sucht Geschichten und Exponate für eine neue Ausstellung

»Lange stand diakonische Arbeit in der Mission an zweiter Stelle - es ging vor allem um theologisch-kulturelle Verkündigungsarbeit. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Gewichte deutlich verschoben«, meint Greif. Beispiele seien »Brot für die Welt« oder die Arbeit der Evangelischen Entwicklungshilfe.

Auch Gegenwartsfragen der »Alten Welt« Europa zu anderen Erdteilen werden dabei gestellt. Damit es nicht zu abstrakt wird, sollen Ausstellungsstücke und die Biografien ihrer Besitzer Beispiele für bestimmte Weltgegenden, Ziele, Erfolge und Misserfolge in diakonischen Zielsetzungen bieten. Im begleitenden Katalog werden verschiedene Autoren Aufsätze zu den Personen der Ausstellung verfassen. Die über Generationen währenden Beziehungen der Rummelsberger Brüderschaft nach Österreich kommen dabei ebenso zur Sprache wie die Lebensgeschichten vergessener Missionare, die mit der Basler, Leipziger oder Betheler Mission unterwegs waren.

Als Nazi Karriere gemacht

Ein Beispiel dafür ist der 1882 in Wallerstein in Schwaben geborene Carl Ittamaier. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war er in Tansania als Arzt aktiv und baute sogar ein Krankenhaus. Zurück in der Heimat sollte er ab 1930 als aktiver Nationalsozialist eine andere Art von Berühmtheit erlangen. Bis 1943 war er Kreisleiter der NSDAP in den Bezirken Forchheim, Höchstadt und Pegnitz und musste wegen seiner Verantwortung für die Übergriffe der Reichspopgramnacht in Forchheim nach dem Zweiten Weltkrieg ins Gefängnis. Auch eine der Geschichten von im diakonischen Auftrag einst von Bayern aus gestarteten Menschen, die Einzug in Ausstellung und Katalog finden und dort auch ohne Happy End zu Ende erzählt werden.

Doch es gibt auch weitaus erbaulichere wie die des ersten Missionsfliegers Fritz Loose, der für die Neuendettelauer Mission in Papua-Neuguinea wirkte, oder jene von Diakon Karl Mittermayr, der 1944 bei Belgrad ein ganzes Waisenhaus quer durch halb Mitteleuropa evakuierte. Und auch Kurioses mischt sich in den Reigen: Der Pfarrer Ernst Faber hatte eigentlich nur eine theologische Ausbildung, verschlang auf seiner langen Schiffsreise nach China aber mehrere medizinische Fachbücher und behandelte Tausende von Chinesen gegen Augenkrankheiten.