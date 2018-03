Was beim Thema Asyl falsch läuft: Die Geschichte von Ashot A.

Angesichts der drohenden Abschiebung reichte der Anwalt, der die Familie mittlerweile in ihrem Asylverfahren vertrat, einen Antrag auf seine amtliche Bestellung zum Betreuer der Mutter ein, dem am 29. September durch ein Amtsgericht stattgegeben wurde. Ashot erhielt einen Betreuerausweis sowie eine Verlängerung der Duldung bis 22. März 2018, die theoretisch immer wieder hätte verlängert werden können. Jedoch: "Der Umstand der gerichtlichen Bestellung eines Familienangehörigen zum Betreuer einer Person stellt für sich genommen kein Abschiebungshindernis dar, welches eine Abschiebung des Familienangehörigen ausschließt", sagt Karin Christ, Pressesprecherin der Regierung von Mittelfranken.

Asylbewerber: Abgeführt wie ein Schwerverbrecher

Dramatische Szenen müssen sich am 16. Januar in der Neuhauser Unterkunft abgespielt haben, als mitten in der Nacht mehrere Polizisten der Abteilung Schubwesen erschienen und Ashot abholten. Die Duldung war beendet, die Mutter erlitt vor Aufregung einen epileptischen Anfall. Ashot wurde in einen Flieger in Richtung Armenien gesetzt und abgeschoben. Dass er als Betreuer für seine schwerstkranke Mutter eingesetzt war, war dabei irrelevant. Noch aus dem Flieger sandte Ashot per Handy ein letztes Bild, das die Landebahn aus dem Fenster heraus aufgenommen zeigt. Es war das letzte Mal, dass Ashot bislang auf deutschem Boden war. Mit seiner Mutter und einigen Vertrauten des Helferkreises ist er jedoch täglich in Telefonkontakt.

"Die Art der Abschiebung hat nichts mit Ashots Verhalten zu tun, zumal er nie negativ auffiel", meint Dana Gottschalk, Asylsozialberaterin der Flüchtlings- und Integrationsberatung Nürnberger Land des Diakonischen Werks Altdorf-Hersbruck-Neumarkt. Sie ist einmal pro Woche in der Unterkunft in Neuhaus zu Gast. "Ashot hat sich die letzten Jahre hier in Neuhaus gut integriert, die deutsche Sprache gelernt und ging auf die FOS. Ich habe ihn als netten, jungen Mann kennengelernt."

Entsetzen beim Helferkreis Neuhaus

"Ich bin nicht frustriert, ich bin entsetzt. Vor allem über die Menschen, die sich Christen nennen und eigentlich nur ihren Egoismus pflegen", sagt Ingrid Buchfelder. Ihre Mitstreiter Renate Lendl und Ferdinand Höllerer stimmen zu. Entsetzt ist das Trio über das, wie sie sagen, Totalversagen des Staats. In den vier Jahren, in denen sie sich schon für Geflüchtete engagieren, hätte sich in den Behörden kaum etwas zum Besseren verändert. Sie kritisieren eine überbordende Bürokratie, wo Ämter und Dienststellen, die meist nur über einen Flur voneinander getrennt sind, nicht effektiv zusammenarbeiten.

Längst ist auch in der rund 3000 Einwohner großen Gemeinde im Nürnberger Land an der Grenze zur Oberpfalz bei vielen die zuerst positive Stimmung gegenüber Asylsuchenden abgeklungen. Und auch die Mitglieder des Helferkreises dürfen sich so manchen Vorwurf anhören. "Was wollt ihr denn noch mit denen da?" oder "Wir können doch nicht die ganze Welt aufnehmen", sind da noch die harmloseren Anfeindungen. "Es kann aber nicht immer um richtig im Sinne des Gesetzes gehen. Es müssen doch auch mal rein menschliche Maßstäbe angesetzt werden, wenn es um Entscheidungen geht", erklärt Renate Lendl.

Behörde sieht kein Abschiebungshindernis

Für die Neuhauser Unterstützer von Ashot und den anderen Bewohnern geht die Arbeit weiter. Sie lassen sich nicht beirren, trotz allem Frust, trotz des Abwendens von Freunden und Bekannten, die das Engagement der Helfer mittlerweile teils nicht mehr nachvollziehen können. Sie fühlen sich von der Politik alleine gelassen. Antrieb, überhaupt weiterzumachen, sei das tägliche Leid, das man vor den Augen habe. Ein weiterer ist nicht zuletzt der Glaube. So wie Ingrid Buchfelder sagt: "Wenn Jesus heute noch einmal auf die Welt kommen würde, läge er nicht in den Schützengräben, sondern wäre in den Flüchtlingsheimen. Ich bin überzeugt, was wir hier machen, ist der wahre Gottesdienst."

"Die familiäre Gemeinschaft zwischen erwachsenen Kindern und ihren Eltern wird regelmäßig als sogenannte Begegnungsgemeinschaft geführt, die auch durch wiederholte Besuche, Brief- oder Telefonkontakte sowie durch Zuwendungen aufrechterhalten werden kann. Ein ungewiss in der Zukunft liegendes Ereignis, wie der Ausgang einer Erkrankung, stellt kein Abschiebungshindernis dar. Anhaltspunkte für eine akute Verschlechterung des Gesundheitszustands der Mutter hatte die Ausländerbehörde im Januar 2018 nicht. Eine erneute ärztliche Überprüfung kurz vor der Abschiebung des Betroffenen war daher aufgrund der Rechtslage nicht veranlasst", so Karin Christ weiter.

Zentrale Ausländerbehörde: Asylgründe lagen nicht vor

Das sieht Renate Lendl anders: "Die Zentrale Ausländerbehörde hatte sämtliche Unterlagen, die über den Gesundheitszustand der Mutter Auskunft geben. Offensichtlich dachte man dort aber, es sind alles bloß Gefälligkeiten eines 18-jährigen No-name-Armeniers, die Ashot erledigt. Letztlich hat sogar der Richter, der über den Eilantrag auf Aussetzung der Abschiebung zu entscheiden hatte, die Lage so gesehen, dass ein junger Mann, der auch noch zur Schule gehen kann, ja nicht so zwingend immer seiner Mutter in jedem Moment beistehen muss."

Die Sprecherin des Bezirks will die Drastik des Abschiebevorgangs nicht weiter bewerten und verweist auf die Rechtslage. Und auch Anwältin Noll-Fentze gibt zu: "Aus rechtlicher Sicht ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Ansbach nicht zu beanstanden, da Asylgründe nicht vorlagen. Ashot kam nach Deutschland, um seine Mutter zu pflegen. Dies stellt keinen Asylgrund dar, der hätte berücksichtigt werden können. Asylgründe sind politische Verfolgung vom Staat oder von Dritten im Heimatland. Dies liegt hier nicht vor.