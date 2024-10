An Augustana-Hochschule

Quereinstieg ins Pfarramt: Neuer berufsbegleitender Studiengang startet

15 Frauen und Männer werden am 1. Oktober ihr Studium im neuen berufsbegleitenden Studiengang in Theologie an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau beginnen. Der Studiengang solle den Studierenden, die etwa aus der Medizin, dem Schuldienst oder der Wirtschaft kommen, einen Quereinstieg ins Pfarramt ermöglichen.