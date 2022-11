Was lief nicht so gut? Haben Sie mal eine Beerdigung vergessen oder Ähnliches?

Blechschmidt: Einmal habe ich in Gottesdiensten das Vaterunser und einmal das Glaubensbekenntnis vergessen. Das ist aber in meinem damaligen Wirkungsbereich keinem weiter aufgefallen.

Greim: Ein Tiefpunkt war: Als Vikar wurde ich von heute auf morgen vom Münchner Pro-dekan einfach auf eine Stelle nach Dachau abgeordnet.

Der Dekan hatte mir gedroht, wenn ich mich dem verweigere, wäre ich als Pfarrer nicht tauglich. Ich hatte mich gefragt: "Spinnt der jetzt?"

Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich gewohnt bin, solche Dinge vorher mit meiner Frau durchzusprechen. Ich habe ihm gesagt, er bekomme erst am nächsten Tag eine Antwort. So geschah es dann auch.

Was war positiv?

Greim: Eine prägende gute Erfahrung im Pfarrberuf war 1979 das Vertrauen, das der Kirchenvorstand der Gnadenkirche in Fürstenfeldbruck in mich gesetzt hatte. Galt es doch für mich als 31-jährigen Berufsanfänger, eine neue neu gegründete Kirchengemeinde mit 6600 Gemeindegliedern in der Leitung als 1. Pfarrer aufzubauen. Es gelang. Die Gemeinde blühte auf, auch wenn ich manchmal überfordert war. Nach elf Jahren Gemeindeaufbauarbeit in Fürstenfeldbruch wurde ich für zehn Jahre von der Landeskirche zur Diakonie "freigestellt". Danach wollte ich wieder zurück an die Basis einer Kirchengemeinde. Gerne denke ich an die Zeit als Pfarrer in Feucht und zuletzt in Taufkirchen bei München zurück. Die Begleitung von Menschen in Krisensituationen und die Erfahrung, dass Kirche weltumspannende Aufgaben hat, wurden mir erneut wichtig.

Sperl: Mein Tiefpunkt war eigentlich das Ende meines Studiums. Das war so eine Phase bei mir, wo ich gedacht habe, du hast Theologie studiert, Examen gemacht, aber will ich das jetzt eigentlich noch weitermachen? Die Motivation zum Beruf des Pfarrers war total weg. Erst einmal. So kämpferisch, wie ich mich damals in kirchenpolitischen Dingen dem Landeskirchenamt gegenüber gebärdet hatte, so sehr habe ich dann den Segen dieser Kirchenleitung erfahren. In den Entscheidungen des Landeskirchenamts liegt ja auch viel göttliche Weisheit. So war es jedenfalls, als die mich in dieser Phase, wo ich eigentlich so völlig motivationslos war, nach Freising beordert haben, um von diesem Mentor Friedrich Eras das Handwerkszeug zum Pfarrberuf zu lernen. Meine Motivation war innerhalb von drei Tagen spätestens da.



Innerhalb von drei Tagen? Wie ging das?

Sperl: Der hatte mich von heut auf morgen umgewandelt. Was folgte, war ein erfülltes 40-jähriges Berufsleben, geprägt von vielen schönen Ereignissen. Ich wollte nie eine Theologin heiraten, bin dann aber bei einer Theologin hängen geblieben. Die wollte nie einen Pfarrerssohn heiraten und hat einen Pfarrerssohn geheiratet. Nach meinem Vikariat in Freising sammelte ich meine ersten Erfahrungen als Pfarrer in Kochel am See und dann in Lindau, wo ich den Bodensee-Kirchentag mitbegründen durfte. Ich durfte beim Nürnberger Kirchentag 1979 mitarbeiten, als die "Halle der Stille" mit aus der Taufe gehoben wurde. In Thalmässing, so richtig auf dem fränkischen Land, haben meine Frau und ich uns dann auf das Stellen-Teilen eingelassen als eines der ersten Theologenehepaare, danach auch in Dillingen, in der schwäbischen Diaspora. Zuletzt erlebte ich 15 spannende und erfüllte Jahre als Dekan in Bamberg.