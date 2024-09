Fixpunkte und Begleitung im Vikariat

Der Student Johannes Göpffarth hat diesen Sommer mit dem Vikariat begonnen. Seinen Zeitplan für die nächsten beiden Jahre besteht aus einer Tabelle mit vielen bunten Farben. Dort steht, wann er wo sein soll und mit welchem Mentor er sich treffen muss.

Zusätzlich zum Pfarrer vor Ort wird er für jeden Schwerpunkt noch von weiteren Personen begleitet. Es gibt ein geistiges Mentorat, eines für Grundschule, eines für die weiterführende Schule oder eines für die Seelsorge. Und dann geht es durch ganz Bayern: Früher wurden die Vikarinnen und Vikare im Predigerseminar in Nürnberg ausgebildet, heute sind sie mal am Schwanberg oder eben heute in Pullach. Außerdem treffen sich die Theolog*innen zusätzlich in ihren Regionalgruppen, also in einem kleineren, intimeren Rahmen.

"Die Vikare werden in ein Netzwerk eingewoben", erklärt Frau Sauer die komplexe Struktur, die entsteht, wenn in allen Bereichen hochprofessionalisiert ausgebildet werden soll. Insgesamt gibt es fünf Stellen für die Studienleitung.

"Die größte Herausforderung ist es, alle Vikare im Blick zu behalten", stellt Frau Sauer fest. Das Sammelsurium an spezifischen Wissensfeldern soll schließlich auch im Gesamten zusammenpassen. So wird also der/die Vikar*in von Experte zu Experte gereicht. Das System ist noch in der Erprobungsphase - insofern sind gerade alle gespannt, was dabei herauskommt.