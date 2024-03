Die Überlegungen dazu sind offenbar schon weit gediehen: Am 15. April sollen sich alle Kirchenvorstände in Castell treffen, um dort die Ergebnisse aus den Sondierungsgesprächen beider Dekanatsspitzen zu diskutieren.

Bis Pfingsten soll eine "gemeinsame Vereinbarung erarbeitet sein", über die dann die Dekanatsausschüsse entscheiden, heißt es in einem Brief an die Kirchenvorsteher, der dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt und der auf den vergangenen Freitag (1. März) datiert ist. Das Schreiben ging demnach erst kurz vor der öffentlichen Kanzelabkündigung an die Kirchengremien.

Zusammenschluss der Dekane

In der Abkündigung schreiben die Dekane: "Mit beiden Dekanaten kommt zusammen, was zusammengehört." Klöss-Schuster gibt sein Dekansamt im Juli auf und wird Gemeindepfarrer in Würzburg, die Dekansstelle soll nicht wieder ausgeschrieben werden.

Die Begeisterung über den geplanten Zusammenschluss der vergleichsweise kleinen Dekanate Castell und Markt Einersheim (jeweils unter 10.000 Gemeindeglieder) teilen allerdings nicht alle. Nach epd-Informationen gibt es Stimmen, die angesichts sinkender Kirchenmitgliederzahlen eine grundlegende Neuordnung der Region für sinnvoller halten, statt der nun angekündigten "Schnellschuss-Fusion" zweier Dekanate.

Dazu heißt es auch im Brief der Dekane Huber und Klöss-Schuster an die Kirchenvorstände:

"Natürlich wissen wir, dass das ein erster Schritt ist und mittelfristig größere Einheiten nicht ausgeschlossen werden können."

Genau deshalb halten andere ähnlich kleine Dekanate in der Region sowie Vertreter der Kirchenleitung diesen Zwischenschritt für wenig sinnvoll bis unnötig. Nach epd-Informationen soll noch vor Ostern ein Treffen der Dekanatspräsidien der sechs Dekanate Uffenheim, Bad Windsheim, Neustadt an der Aisch, Markt Einersheim, Castell und Kitzingen stattfinden, um Argumente für einen "großen Wurf" bei einer Dekanatsreform auf den Tisch zu legen.

Die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski spricht sich nach epd-Informationen gegen die "kleine Lösung" Markt Einersheim-Castell aus.

Grundsätzlich hat die Synode der bayerischen evangelischen Landeskirche beschlossen, dass die Zahl der Kirchenkreise bis zum Jahr 2030 von derzeit sechs auf künftig vier reduziert werden soll. Ähnliches gilt für die Zahl der Dekanate. Sie soll von momentan noch 66 auf dann 44 gesenkt werden.