Diakon Peter Barbian wird neuer Brüdersenior der Rummelsberger Brüdergemeinschaft

Langau-Geschäftsführer Peter Barbian blickt in eine unsichere Zukunft.

Die Rummelsberger Brüdergemeinschaft bekommt einen neuen Brüdersenior. Diakon Peter Barbian tritt am 1. Oktober seinen Dienst als Sprecher der Gemeinschaft an, teilte die Rummelsberger Diakonie mit. Er sei mit fast zwei Drittel der Stimmen der Wahlberechtigten zum Nachfolger von Martin Neukamm (64) gewählt worden, der in den Ruhestand geht, hieß es. Neukamm hatte das Amt des Seniors seit 2009 inne.

Peter Barbian ist Vorstand in der Bildungs- und Erholungsstätte Langau

Der 57-jährige Diplom-Sozialpädagoge Barbian wurde 1987 als Diakon eingesegnet. Derzeit ist er als geschäftsführender Vorstand in der Bildungs- und Erholungsstätte Langau tätig.

Zum Zeitpunkt der Wahl waren nach Auskunft des Büros des Seniors 1.611 Männer und Frauen wahlberechtigt, darunter 772 Brüder im aktiven Dienst und im Ruhestand, Ehefrauen und Ehepartner, die auch Mitglieder der Brüderschaft sind, und Jungbrüder. Der Brüdersenior gehört wie die Älteste der Diakoninnen dem Vorstand der Rummelsberger Diakonie an. Das Amt des Brüderseniors gibt es seit 1934, Barbian ist seither der achte Mann in diesem Amt.

Diakonie Rummelsberg betreut etwas 200 Einrichtungen in Franken

Die Rummelsberger Brüderschaft und die knapp 300 Frauen zählende Gemeinschaft der Diakoninnen sind der geistliche Kern der Rummelsberger Diakonie in Rummelsberg bei Nürnberg, einem der großen diakonischen Träger in Deutschland. In etwa 200 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Flüchtlinge, Senioren und Menschen mit Behinderung sind mehr als 5.400 Mitarbeiter beschäftigt.