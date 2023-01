Tag des Waldes

In der Benediktinerabtei Plankstetten Waldbaden, um die Natur mit allen Sinnen zu erleben

In der Benediktinerabtei Plankstetten bietet die Waldachtsamkeitstrainerin Katharina Nathe einen Kurs im Waldbaden an. Die Teilnehmer sollen lernen, in der Atmosphäre des Waldes zu baden und die Natur mit allen Sinnen bewusst zu erleben.