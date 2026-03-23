Bis heute weiß man nicht, wer der sagenumwobene Dionysius Areopagita wirklich war. Handelte es sich um einen Patriarchen der Ostkirche, oder war er ein einfacher syrischer Mönch? Mehr als Mutmaßungen kann die Wissenschaft nicht bieten.

Sicher ist nur, dass die theologische Welt ein Jahrtausend lang überzeugt war, es handle sich beim Autor der Schriften um den Athener Ratsherrn, der sich nach der Rede des Apostels Paulus auf dem Areopag zum Christentum bekehrt hatte. In der Apostelgeschichte heißt es: