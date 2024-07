Rechtsterrorismus

Acht Jahre rassistischer OEZ-Anschlag: Von #SayTheirNames zu #TellTheirStories

Neun Todesopfer forderte der rassistische Terroranschlag am OEZ München vor acht Jahren. Das NS-Dokumentationszentrum will nun mit einer Aktion nicht nur an die Namen, sondern auch an die Geschichten der Toten erinnern.

