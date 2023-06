Die Heilige Schrift wird, kein Wunder, als ein zwar reiches Werk verstanden, aber zugleich, wenigstens insgeheim, als ein Kompendium überreichlich vieler, obendrein eng bedruckter Seiten. Mir ist die Lektüre der Bibel nur manchmal schwer gefallen, vor allem bei mir allzu plakativen, ja, viel zu kurzen Berichten. Ich hätte gern alles viel ausführlicher gewusst - und zum Beispiel sei der Auszug des Volkes Israel in ein gelobtes Land genannt.

Wir wissen, dass Gott, der Herr, ihnen allen, die da aus dem tyrannischen Ägypten den Weg in ein Anderes wagten, eine gute Wanderung versprach, haben sie nur Zutrauen zu ihm. Aber ich wüsste gern, wie es sich genau zugetragen hat, als sie den Entschluss fassten, nicht mehr dort zu bleiben - ein "dort", das ihre Heimat war. Was regte sie über alle Tagesgewohnheit hinweg an, etwas in ihren Leben zu riskieren? Was leuchtete ein, auf dass ein Exodus allemal besser ist als, was ihr Leben vorher war? Hätte nicht auch alles schief gehen können? Was wäre, wenn ihnen ihr Glauben nicht, wunderliche Begebenheiten einschließend, die Richtung gewiesen hätte?

Der Exodus aus Ägypten berichtet von einem Urthema aller Menschen

Der Exodus aus Ägypten, erzählt in der Heiligen Schrift, berichtet von einem Urthema aller Menschen, von einer fundamentalen Not, die im Auszug, hier das bessere Leben woanders suchend, in einem gelobten Land, ihren Ausdruck findet. Im biblischen Kapitel, den dieser Text in einem winzigen Aspekt erörtert, ist geschildert, was Menschen, seit es sie gibt, umtreibt, sind sie größter Bedrängnis, schlimmster Tyrannei ausgesetzt, aber doch nicht so, dass jeden Tag, rund um die Uhr eine Flucht sich anbietet. In dieser Hinsicht wäre eine viel ausführlichere Erörterung all der Alltäglichkeiten vor dem Exodus mir näher in die Seele gerückt: Was war vorgefallen, dass diese Auswanderung wie plötzlich ins Werk gesetzt wurden.