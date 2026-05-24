Der alte VW-Bus hat schon bessere Zeiten gesehen. Für die Jugendlichen ist der T3-Bulli deshalb ein klasse Projekt. Sie schrauben daran herum, lachen, reichen Werkzeug weiter. Später am Abend sitzen sie noch zusammen, reden über das Leben, über Krisen und über Gott. Einige von ihnen kommen aus schwierigen Verhältnissen, manche aus der oberfränkischen Meth-Szene, wo billige Drogen aus Tschechien seit Jahren ein Problem sind. Junge Menschen, die sagen, dass sie hier zum ersten Mal echte Gemeinschaft erleben.

Das VW-Bus-Projekt ist ein kleiner Ausschnitt aus dem "Overflow Movement", einer Jugendbewegung, die im Frankenwald entstanden ist – und die inzwischen weit über die Region hinaus Aufmerksamkeit erregt. Was als neues Konfi-Modell im evangelischen Dekanat Naila begann, ist heute eine junge geistliche Bewegung mit erstaunlicher Strahlkraft. Sie will jungen Menschen helfen, "Jesus nachzufolgen", wie es in ihrem Selbstverständnis heißt. Wer die Website von Overflow Movement aufruft, dürfte erst einmal überrascht sein: "Jesus – Gnade und Kraft im Überfluss" steht da in großen Lettern.

Man habe einfach angefangen – das Konzept sei später gekommen

Der Beginn vor sechs Jahren war improvisiert, erzählt Dekanatsjugendpfarrer Dominik Rittweg. "Der Nailaer Dekan hat uns damals ermutigt: 'Mehr als auf die Nase fallen könnt ihr nicht'". Entscheidend sei gewesen, "dass wir eine unbedingte Fehlerfreundlichkeit hatten". Man habe einfach angefangen – das Konzept sei später gekommen. Das klassische Bild vom Konfirmandenunterricht habe mit Overflow wenig zu tun. "Wir lieben Konfi", heißt es selbstbewusst im Projekt. Die Treffen sollten "die beste Zeit der Woche" sein.