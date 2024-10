Fachtag der Evangelischen Akademie Frankfurt

Sektenexperte Matthias Pöhlmann: Esoterik verbindet sich mit Verschwörungsglaube

Verschwörungsglaube und rechte Esoterik sind nach den Worten des Weltanschauungsexperten Matthias Pöhlmann eine "Allianz des Misstrauens" eingegangen. Auf Esoterik-Messen liege ganz selbstverständlich rechtsextreme Literatur aus, sagte der Sekten- und Weltanschauungsbeauftragte der evangelischen Landeskirche Bayerns am Montag in Frankfurt am Main.