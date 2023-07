Vor 50 Jahren, 1973, fanden die Tutzinger Gespräche zwischen der Freimaurerei und der Evangelischen Kirche statt. Dazu kamen Vertreter der Vereinigten Großlogen von Deutschland sowie der EKD am Starnberger See zusammen. Eine Erkenntnis daraus war unter anderem, dass das Freimaurertum sich nicht als Religionsgemeinschaft versteht, die mit den christlichen Konfessionen oder anderen Religionen in Konkurrenz treten will.

Und heute? Wir haben mit dem Sektenbeauftragten der Landeskirche, Matthias Pöhlmann, darüber gesprochen, wie das Verhältnis zwischen den Logen und der Kirche heute ist, was hinter den Gerüchten um angebliche Verschwörungen steckt und wie die Gemeinschaft verschwiegener Männer eigentlich ist.

"Die Symbolik und die Rituale entstammen dieser Welt der Steinmetz-Bruderschaften."

Viele kennen die Freimaurer vor allem aus Verschwörungserzählungen. Wo liegt der wahre Ursprung?

Matthias Pöhlmann: Der Beginn der organisierten Freimaurerei liegt im Jahr 1717, als sich mehrere einzelne Logen in London zu einer englischen Großloge zusammenschlossen. Dieses Jahr wird oft als legendäres Gründungsjahr der Freimaurerei genannt. Es gibt jedoch in der Forschung auch andere Datierungen, die behaupten, dass die Entstehung etwas früher oder auch etwas später stattgefunden haben könnte. Leider fehlen dafür die Dokumente.

Man kann jedoch sehen, dass zumindest die mittelalterlichen sogenannten Steinmetz-Bruderschaften Pate gestanden haben für die Freimaurer. Die Symbolik und die Rituale entstammen dieser Welt der Steinmetz-Bruderschaften. Es handelte sich dabei um äußerst kundige Baumeister, die nicht den örtlichen Zunftrechten unterlagen, sondern überregional tätig waren und spezielle Baukenntnisse für die Errichtung von Kathedralen besaßen. Sie bewarben sich dann auch bei entsprechenden Bauhütten und mussten ihr Bauwissen zum Schutz durch ein Passwort und spezielle Griffe ausweisen. Sie unterschieden sich von herkömmlichen Maurern, die grobkörnige Steine bearbeiteten, da ihre spezielle Aufgabe darin bestand, den Kunststein für Kathedralen zu bearbeiten. Dafür benötigten sie spezielles Wissen und Kunstfertigkeit. Um diese Berufsgeheimnisse zu schützen, griff man zu Mitteln, die sicherstellten, dass Unbefugte nicht einfach an diese Kenntnisse gelangen konnten, indem sie zum Beispiel unbemerkt lauschten und das Wissen weitergaben.

Welche Symbole stammen von diesen Bruderschaften?

Wenn es zum Beispiel heißt, dass ein Freimaurer-Bruder eine Zeichnung anfertigt, bedeutet dies, dass er einen Vortrag in der Loge halten muss oder eine Aufgabe vom Meister des Stuhls, also dem Vorsitzenden einer Loge, erhält. In den Logen gibt es verschiedene Ämter und auch Symbole aus dieser Zeit der Steinmetz-Bruderschaften, wie etwa den rechten Winkel, den Zirkel oder das Senkblei.

Wie verlief der Übergang?

Mit der Zeit entwickelte sich aus den "operativen" Maurern eine "spekulative", symbolische Form der Freimaurerei. Dabei wurden die Begrifflichkeiten, Rituale und die Symbolik übernommen. In den sogenannten Logen, von "lodge", dem englischen Wort für Bauhütte, waren dann immer mehr nicht-operative Maurer, also symbolische Freimaurer, vertreten. Diese Organisationsform wurde genutzt, um neues Gedankengut im Schutz dieser Logen auszutauschen und zu diskutieren. Der genaue Übergang ist jedoch noch eine Art "Blackbox" und nicht vollständig erforscht.

"Es fällt auf, dass es die klassische Form eine Männergemeinschaft ist."

Und heute?

Heutzutage kann man die Freimaurer als eine ethische Männergemeinschaft in klassischer Form betrachten. Sie haben sich zur Aufgabe gemacht, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten und sich zu besseren Männern zu entwickeln. Es fällt auf, dass es die klassische Form eine Männergemeinschaft ist. Gleichzeitig gibt es auch in Deutschland weibliche Freimaurerinnen, allerdings in wesentlich geringerer Zahl, schätzungsweise zwischen 600 und 700 im Vergleich zu den etwa 15.000 männlichen Freimaurern

Die Frauenbünde kamen vermutlich erst später, oder?

So ist es also, und da haben wir im Grunde drei Erscheinungsformen. Wir haben die maskuline Freimaurerei und die Frauenlogen. Als dritte Form gibt es die gemischte Freimaurerei, sehr stark von Frankreich her kommend, und die Freimaurerei. Die deutsche Freimaurerei orientiert sich an den Bestimmungen der englischen Großloge. Sie genießt eine besondere Dignität und legt letztendlich auch fest, welche Großloge regulär ist und welche nicht. Um ein Patent zu bekommen, sind bestimmte Kriterien zu erfüllen: Sie muss rechtmäßig sein. Die deutschen Logen orientieren sich an der englischen Großloge.