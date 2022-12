Weihnachten 2022

EKD-Synoden-Präses Heinrich erzählt, wie sie Weihnachten feiert

Weihnachten feiern trotz aller Kriege und Krisen - davon ist die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, überzeugt. Warum es an Heiligabend Würstchen mit Kartoffelsalat gibt und woher ihre Freude am Schenken kommt, verrät sie im Gespräch mit dem Sonntagsblatt.