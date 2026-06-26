Wie kann Europa unabhängiger von US-amerikanischen Diensten und Plattformen werden? Diese Frage wird in Foren und Mediennetzwerken immer wieder thematisiert. Ein neues Social-Media-Netzwerk sagt den etablierten Diensten nun den Kampf an. Das Netzwerk W Social wurde von einem schwedischen Start-up gegründet und soll eine europäische Alternative zu Elon Musks X sein. Das ist doch mal ein Lichtblick!

Der Name des neuen Netzwerks, das ähnlich wie das frühere Twitter funktioniert, bezieht sich auf zwei Werte, die auch im Logo wiedergegeben werden. Die V-Buchstaben stehen für "Values" und "Verified", also "Werte" und "verifizierte Seiten”. Der neue Social-Media-Dienst funktioniert wie ein Kurznachrichtendienst. Das Layout und die Bedienung ähneln denen von X und sind intuitiv nutzbar.

Drei wesentliche Unterschiede gibt es zu den US-amerikanischen Diensten:

Die Server stehen ausnahmslos bei einem finnischen Anbieter in Europa. Somit gilt ausschließlich europäisches Recht und es gelten die europäischen Datenschutzrichtlinien.

Jeder Account wird überprüft und soll nur von echten Menschen genutzt werden können. Jeder Nutzer muss sich mit einem Identitätsdokument anmelden. Dieses Vorgehen soll die Flut an Fake-Profilen und Bots stoppen.

Technisch setzt das Netzwerk auf dasselbe Protokoll wie der Dienst BlueSky. Die Entwickler haben sich jedoch darum bemüht, die Funktionsweise zu vereinfachen, um die Schwelle für die Nutzung zu senken.

Wie kann man sich anmelden?

Die Verifizierung erfolgt über den Chip im Personalausweis. Ähnlich wie bei anderen Diensten, etwa Leihfahrrädern, müssen die Nutzer ihre Identität über die App verifizieren lassen. Wer möchte, kann weiterhin anonym im Netz unterwegs sein und sich einen Spitznamen geben. Das soll die Hemmschwelle für die Nutzung senken.

Der entscheidende Unterschied in der Funktionsweise der App besteht darin, dass die Daten auf dem eigenen Gerät bleiben. W Social will die Daten gar nicht erst speichern. Es soll lediglich technisch geprüft werden, ob die Daten von einem Menschen gesendet werden.

Wie soll der Dienst W Social ausgerollt werden?

Das neue Social-Media-Modell wurde erstmals beim Weltwirtschaftsforum in Davos vorgestellt. Damals lautete das Motto: "Made in Europe for the World". Laut Impressum stehen hinter dem Unternehmen die schwedischen Unternehmer Lars Ingmar Stensson Rentzhog, Pekka Henrik Hedqvist und Mats Anders Pellbäck Scharp.

Laut WDR ist außerdem die Juristin Anna Zeiter mit im Boot. Elfeinhalb Jahre lang war sie eine Schlüsselfigur bei eBay, zuständig für das gesamte nicht-amerikanische Geschäft und als Chief Privacy Officer weltweit verantwortlich für den Datenschutz beim Internet-Auktionshaus. Sie weiß also, worum es geht.

Seit Anfang Mai gibt es die Plattform im sogenannten Beta-Betrieb, also einem Testbetrieb, der bislang nur einem ausgewählten Kreis von Menschen zur Verfügung stand. Seit dem 17. Juni 2026 kann sich jeder anmelden. Zwar befindet sich das Modell immer noch im Testbetrieb, doch nun soll geprüft werden, wie der Dienst konkret genutzt wird. Positiv ist, dass man auf der Startseite sofort zu den "News" der Seite geführt wird.