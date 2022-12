1. Kinder App Weihnachten

Diese App ist perfekt für Kinder, die gerade dabei sind, ihren Wortschatz zu erweitern. Die App besteht aus zwei verschiedenen Bilderszenen mit insgesamt 24 Wörtern rund um das Thema Weihnachten und Winter. Anhand einer digitalen Szene im Wohnzimmer und einer Szene draußen im Schnee lernen Kinder neue Begriffe rund um das Weihnachtsfest. Ihr könnt diesen weihnachtsbezogenen Wortschatz auch gezielt mit euren Kindern überprüfen. Das Spiel kostet einmalig 0,99 Euro und ist für Android User zugänglich.

2. Auf den Spuren des Weihnachtsmanns

Neben all dem Weihnachtsstress braucht es auch Zeit für Entspannung und Spielespaß. Die Webseite "Auf den Spuren des Weihnachtsmanns" sorgt mit kleinen digitalen Erzählungen für weihnachtliche Stimmung. Nutzer begleiten den Weihnachtsmann mit Minispielen auf seiner Reise um den Globus. Ein integrierter Adventskalender hält täglich Überraschungen bereit und ein Countdown zeigt die verbleibende Zeit bis zum Fest an. Das Spiel ist gratis für Android-Geräte erhältlich oder direkt über den Browser abzurufen.

3. Malen nach Zahlen-Weihnachten

"Malen nach Zahlen – Weihnachten" – diese einfache App liefert Malvorlagen für Kinder bis zu fünf Jahren. Die weihnachtlichen Motive malen die Kids am Smartphone oder auf dem Tablet aus. Die App ist kostenlos sowohl im Play-Store für Android User, als auch im App-Store für Apple User vorhanden. Die Gratisvariante der App bietet jedoch nur eine Handvoll Vorlagen, das ganze Sortiment lässt sich nur per In-App-Kauf freischalten.

4. Weihnachtspuzzle

Weihnachtspuzzle bieten nicht nur die Möglichkeit sich für einige Zeit zu beschäftigen, sie fördern auch das Kurzzeitgedächtnis und Konzentrationsfähigkeit, was vor allem im jungen Alter sehr wichtig ist. Es gibt hierzu zahlreiche Apps für Android im Play-Store und Apple im App-Store.

5. Weihnachten weltweit

Wusstet ihr schon, dass man an Weihnachten in Mexiko eine große Piñata gefüllt mit Süßigkeiten und Früchten hat oder dass man in Indien traditionellerweise einen Mangobaum schmückt statt wie bei uns die Tanne? Auf der Website "Das ist Kindersache" erfahrt ihr, wie Weihnachten in verschiedenen Ländern der Welt gefeiert wird und was die klassischen Traditionen sind.

6. Notfall am Nordpol

Bei dieser App können Kinder versuchen, den verlorenen Zauberstein des Weihnachtsmanns wiederzufinden. 24 Kapitel und zusätzliche Suchspiele vertreiben die Zeit bis Weihnachten spielerisch. Die App kann für 2,99 Euro im Play-Store und für 3,49 Euro im App-Store erworben werden.

7. Märchen für alle

Auf der Website "ohrka" findet ihr über 100 verschiedene Märchen zum Anhören. Klassiker wie Schneewittchen oder Frau Holle werden von bekannten Stimmen wie dem Synchronsprecher von Harry Potter gelesen. Perfekt zum Anhören während des Backens oder vor dem Schlafengehen, kann diese Website kostenlos über den Browser erreicht werden.