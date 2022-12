Die Wochen vor Weihnachten verfliegen meist so schnell, dass es umso wichtiger ist, sich aktiv Zeit zu nehmen. Zeit für sich selbst und Zeit für die Familie. Besonders für Kinder kann die Adventszeit eine ruhige, zugleich aber auch aufregende Zeit voller Erlebnisse sein. Deswegen sind hier einige Ideen, wie ihr die Adventszeit mit euren Kindern gestalten könnt.

1. Strom ausschalten

Gleich zum Anfang etwas Verrücktes. Einfach mal das Licht ausmachen. Lasst uns eine Stunde am Tag so tun, als gäbe es einen Stromausfall. Wir schalten alle elektrischen Geräte aus und ersetzen Lampen durch gemütliches Kerzenlicht. Wir setzen uns zusammen und singen Lieder, erzählen Gruselgeschichten oder Anekdoten aus dem Leben. Darüber hinaus eine leicht umsetzbare, wenn auch kleine, Maßnahme, um Strom zu sparen.

2. Selbst Maria und Josef sein

Als die schwangere Maria und Josef auf der Suche nach einer Herberge in einem Stall landeten, kam dort ihr Sohn Jesus zur Welt. Die Weihnachtsgeschichte ist bereits kleinen Kindern ein Begriff und sie haben verschiedene Vorstellungen davon, wie sich die junge Familie im kalten Stall gefühlt haben muss. Warum also nicht einmal selbst so tun, als wäre man Maria und Josef. Die Couch funktionieren wir zum Stall um, ein paar Decken und Kissen dienen als Dach oder Strohersatz. Kreative Ideen sind angesagt, man muss aber auch nicht übertreiben. Es reicht zu erleben, wie man sich selbst als Familie in dieser Situation gefühlt hätte. Die kalte Nacht, die Menschen, die einen abgewiesen haben und als einziger Freund der Esel (oder der Hund), der noch geblieben ist. Diese Erfahrung schweißt eine Familie zusammen.

3. Gemeinsames Backen – auf keinen Fall langweilig

Klassischerweise ist die Weihnachtszeit auch Backzeit. Meist werden die Ausstechformen herausgekramt und dieselben Butterplätzchen gebacken, von denen man letztes Jahr schon genug hatte. Dieses Mal soll es anders verlaufen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Bratapfelsmoothie? Oder Clean-Eating-Plätzchen, bei denen der Fokus auf natürlichen Zutaten liegt. Das muss natürlich nicht für jeden etwas sein. Wichtig ist vor allem, die Kinder aktiv ins Backen miteinzubeziehen und auf ihre Ideen und Wünsche zu achten. Spezielle Back-Werkzeuge für Kinder setzen zusätzliche Anreize, genauso wie Weihnachts-Kinderlieder, die das Backen begleiten.

4. Familiendiplomatie in der Adventszeit

Eine gute Idee ist es, sich mit einem Punsch in der Hand an einen Tisch zu setzen, um zu klären, wie die Familienfeier ablaufen soll. Dafür kann jeder Zettel mit seinen Wünschen schreiben, den familiären Notwendigkeiten und Träumen. Dabei schafft man einen Raum, der es auch ermöglicht, über Probleme zu reden. Vielleicht ist jemand in der Familie besonders gestresst oder die Kinder würden gerne öfter gemeinsam Zeit draußen verbringen. Bei der gemütlichen Runde muss es nicht ernst zugehen. Um die Stimmung aufzulockern, kann man auch gut zu Beginn gemeinsam ein Weihnachtslied singen.

5. Zeit zum Lesen

Die Tage sind dunkel und trüb, zumindest was das Wetter betrifft. Zu Hause kann man es sich aber gemütlich machen. Wie wäre es mit einem guten Buch? Geschichten zu lesen macht nicht nur Spaß, sondern hilft, in eine andere Welt zu entfliehen und Stress zu vergessen. Ähnlich ist es beim Vorlesen. Kindergeschichten zum Advent gibt es unzählige, aber auch die Weihnachtsgeschichte aus einer Kinderbibel kann vorgelesen werden. Gemeinsam etwas zu lesen, zu erleben und über die Geschichten zu sprechen, stärkt die Bindung zwischen Kindern und Eltern. Wer sich Geschichten lieber gemeinsam anhört, der findet hier die gesprochene Weihnachtsgeschichte für Kinder.

6. Ein weihnachtlicher Filmabend

Ein gemütlicher Fernsehabend gehört zum Familienalltag einfach dazu. Auf die Couch legen, Plätzchen naschen und gemütlich einen Film genießen. Solltet ihr euch im Filme-Dschungel verlieren und Inspiration benötigen, haben wir hier 15 klare Empfehlungen, welche Filme zum weihnachtlichen Familienabend passen.

7. Rätselspaß im Advent

Rätsel raten macht einfach Spaß und fördert gleichzeitig das Denkvermögen. Von speziellen Weihnachts-Kreuzworträtseln über ein selbst erstelltes Weihnachts-Quiz bieten sich hier viele Möglichkeiten für einen spaßvollen Nachmittag. Für alle Kinder, die gerne ihr Wissen über Musik unter Beweis stellen wollen, gibt es hier ein Emoji-Rätsel zu bekannten Weihnachtsliedern.

8. Singen im Schnee

Die schneebedeckten Wipfel der Tannen laden im Winter zu einem Schneespaziergang ein. Durch den Wald zu spazieren, ist für Kinder jedoch keine ideale Winterbespaßung, sondern wird schnell als langweilig empfunden. Ein winterlicher Spaziergang kann aber auch gut mit Singen verbunden werden. Klassiker wie "Stille Nacht" sind jedem bekannt. Unter freiem Himmel gesungen, entsteht dann eine besonders familiäre Stimmung. Je nachdem, wo die Familie singt, werden sich vielleicht andere hinzugesellen und es entstehen neue Kontakte.

9. Gemeinsam etwas spenden

Weihnachten ist Zeit des Schenkens. Sich selbst und seine Familie zu beschenken, kann Freude machen. Noch schöner ist es aber diejenigen zu beschenken, die wenig haben. Kinder zeigen oft viel Mitgefühl gegenüber anderen und es ist wichtig, ihnen zu vermitteln, wie wichtig es ist, anderen etwas zurückzugeben. Ist noch Spielzeug übrig, das seit Monaten niemand mehr benutzt? Oder ihr habt viele Plätzchen gebacken? Warum nicht einfach verschenken und anderen eine Freude machen.