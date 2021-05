Das Dok.fest München @home zeigt acht Filme rund um das Thema Flucht

"What happened is not only about us. It is about human beings.” Im Kutupalong, dem weltgrößten Flüchtlingscamp in Bangladesh leben 700.000 Rohingya, Angehörige einer muslimischen Minderheit, die 2017 den Völkermord in Myanmar überlebt haben. In ruhigen, kontemplativen Bildern wird ihr immergleicher Alltag sichtbar, zwischen Hausarbeit, Essensausgabe und Leerlauf. Behutsam öffnet sich der Blick auf die Menschen. Ihre Gesichter erzählen von Leid und Verlust, ihre Stimmen von der Perspektivlosigkeit. Dazwischen die Kinder, die das Erlebte in Bildern verarbeiten und Fußball spielen im Matsch. Ein Film wie ein gemaltes Zeitdokument, berührend und voller Poesie. Ysabel Fantou

Auf der Webseite vom Dok.fest München können Sie sich den Film online anschauen.

Nichts Neues