Die bayerische evangelische Landeskirche stellt ihren diesjährigen Ehrenamtspreis unter das Motto "Wir stehen auf Leitung - Ehrenamt in besonderer Verantwortung".

Auge Augenhöhe mitentscheiden

Man wolle den Fokus darauf lenken, dass in den Gremien der evangelischen Kirche gewählte und berufene Ehrenamtliche mit Pfarrerinnen und Pfarrern und anderen Hauptberuflichen auf Augenhöhe mitentscheiden, heißt es in der Ausschreibung, die am Montag veröffentlicht wurde. Ehrenamtliche würden die Geschicke der Ortsgemeinden mit bestimmen und übernähmen in Kirchenvorständen, Jugendausschüssen, Dekanatssynoden und Dekanatsausschüssen Leitungsverantwortung.

Für den Preis werden "Modelle guter Leitungskultur" ebenso gesucht wie "pfiffige Konzepte für Beteiligungsprozesse" oder Ideen, mit denen Leitungsgremien Veränderungen auf den Weg bringen könnten. Auch gelungene Beispiele theologischer Auseinandersetzung und spiritueller Akzente seien willkommen, hieß es aus dem Fachbeirat Ehrenamt im Amt für Gemeindedienst in Nürnberg.

Noch bis Ende März vorschlagen

Noch bis zum 31. März 2023 können Projekte, Initiativen und Ideen für den Ehrenamtspreis vorgeschlagen werden, selbst bewerben können sich Projekte sogar noch bis zum 10. April. Die eingegangenen Ideen würden auf der Website des Ehrenamtspreises vorgestellt, hieß es.

Im Frühjahr wählt eine Jury sechs Gewinner. Der Preis besteht aus einem Geldpreis in Höhe von 1.000 Euro und entweder einem professionellen Projektvideo oder einer Team-Maßnahme. Die Preisverleihung ist für den 14. Oktober geplant.