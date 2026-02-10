Herr Professor Wiesing, was fasziniert Sie an ethischen Fragen der Medizin? Wie sind Sie dazu gekommen?

Das ist, wie in jeder Biografie, eine Mischung aus Interesse und Zufall. Ich habe einige Zeit im Krankenhaus gearbeitet und gemerkt, dass mich die Reflexion über Medizin mehr interessiert als die praktische Tätigkeit. Dazu kommt mein Philosophiestudium. Als ich begann, gab es medizinische Ethik als eigenes Fach in Deutschland noch gar nicht – das hat sich erst mit dem technischen Fortschritt geändert.

Ist die Digitalisierung wirklich ein historischer Einschnitt oder nur ein weiterer Schritt im Wandel der Medizin?

Ich würde sagen: Wir können das heute noch gar nicht abschätzen. KI ist relativ neu, und was in 20 oder 30 Jahren möglich sein wird, weiß niemand. Natürlich hat sich Medizin immer verändert – durch Wissenschaft und durch ein neues Selbstverständnis der Patienten. Aber was KI bringen wird, bleibt offen. Das hält uns jedoch nicht davon ab, jetzt zu klären, was sich nicht verändern soll.

Es gibt einen hohen ökonomischen Druck bei der Einführung neuer Technologien. Was bedeutet das für die Medizin?

Es gibt massive Anreize, KI möglichst schnell in die Medizin zu bringen. Man kann damit viel Geld verdienen, und die Versprechungen sind groß: weniger Aufwand, bessere Behandlung, mehr Sicherheit. Ich meine: Wir brauchen hier das Prinzip, das auch bei Medikamenten gilt. Erst prüfen, dann anwenden. Bei KI ist das bisher nicht streng geregelt.

Sie arbeiten an der Überarbeitung der Deklaration von Helsinki. Wie geht man dabei mit vulnerablen Gruppen um?

Früher sagte man: Erst bei gesunden Erwachsenen testen, dann bei Kindern. Man hat aber gemerkt, dass Medikamente dadurch bei Kindern bis zu sechs Jahre später ankommen – und das ist nicht im Sinne der Kinder. Heute wird differenzierter abgewogen. Für KI gilt das Gleiche. Wir wollen Kinder schützen, aber ihnen auch nicht hilfreiche Technologien vorenthalten.

Gibt es in der Medizin denn weltweit gemeinsame ethische Standards?

Ja, es gibt einen moralischen Kern, dem 113 Ärztekammern zugestimmt haben: nutzen, nicht schaden, Selbstbestimmung achten, gerecht handeln. Die Prinzipien gelten weltweit, auch wenn ihre Auslegung kulturell verschieden ist. Das ist beruhigend – auch für Menschen, die reisen.

Wie verändert KI das Selbstverständnis der Medizin?

Wir sollten uns fragen, was sich nicht verändern soll. Medizin ist eine Antwort auf menschliche Verletzlichkeit. Technik kann helfen – seit 150 Jahren tut sie das. Aber wir dürfen Zweck und Mittel nicht verwechseln. KI darf unterstützen, nicht ersetzen. Und wir brauchen Erklärbarkeit: Wenn ein System eine Therapie empfiehlt, müssen wir nachvollziehen können, warum.

Wie sollten wir mit Daten aus der Medizin im digitalen Raum umgehen?

Ich arbeite derzeit unter anderem an der Revision der Deklaration von Taipeh zu Bio- und Datenbanken. Grundsätzlich geht es darum: Wir wollen möglichst viele Daten und Biomaterialien nutzen, aber ohne das Vertrauen der Patient*innen zu gefährden. Wer Daten gibt, muss verstehen, dass wir heute noch nicht wissen, welche Fragen wir in zehn Jahren stellen.

Welche politischen Forderungen ergeben sich daraus?

Wir brauchen für neue Technologien die gleichen Standards wie für Medikamente. Erst prüfen, dann verbreiten. Manche Firmen haben daran kein Interesse, aber wir schulden es den Patient*innen.

Die Textversion ist eine stark verkürzte Version des ganzen Video-Podcasts.