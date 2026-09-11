Er hat Microsoft gegründet, damit ein Milliardenvermögen aufgebaut und einen Teil davon über Stiftungen in globale Gesundheitsprojekte gesteckt: Bill Gates zählt zu den reichsten Menschen der Welt. Regelmäßig äußert er sich zu technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Nun hat er sich ausführlich mit den Chancen und Gefahren Künstlicher Intelligenz beschäftigt.

In einem Blogbeitrag vom 26. August 2026 warnt Gates vor den Folgen des rasanten technologischen Wandels. KI sei eine "beispiellose Technologie", die auch eine "beispiellose Reaktion" erfordere. Sie könne die Welt gerechter machen – oder die Kluft zwischen Arm und Reich weiter vergrößern.

Politik und Wirtschaft seien bislang nicht ausreichend auf den Umbruch vorbereitet. Der Übergang ins Zeitalter der KI werde "eine der turbulentesten Phasen in der Geschichte der Menschheit sein", schreibt Gates.

Künstliche Intelligenz als Chance

Gates ist grundsätzlich ein Technikoptimist. KI werde Innovationen vorantreiben und bei einigen der größten globalen Herausforderungen helfen, schreibt er. Dazu zählt er unter anderem die Versorgung mit zuverlässiger und sauberer Energie, den Klimaschutz, die Lebensmittelproduktion, die Bekämpfung von Krankheiten und die Verbesserung der Bildung.

Gleichzeitig sieht Gates erhebliche Risiken. Bei der Chancengleichheit könne KI entweder "der größte Gleichmacher sein, der je erfunden wurde, oder die schlimmste Quelle von Ungerechtigkeit". Entscheidend sei deshalb, wie Politik und Gesellschaft auf die Entwicklung reagierten.

Bill Gates: Viele Arbeitsplätze werden verschwinden

Eine seiner größten Sorgen ist der Arbeitsmarkt. "Viele Arbeitsplätze werden verschwinden", warnt Gates. Schon heute seien etwa Kundenservice, Recht und Softwareentwicklung betroffen, künftig könnten weitere Branchen folgen. Etliche Bereiche würden sich innerhalb eines Jahrzehnts grundlegend verändern – und nicht erst über mehrere Generationen hinweg.

Gates erinnert an die Große Depression in den USA, als die Arbeitslosenquote 1933 auf 25 Prozent stieg. Er hoffe, dass die Arbeitslosigkeit durch KI nicht ähnlich stark ansteigen werde. Zugleich müsse bereits heute darüber nachgedacht werden, wie Menschen unterstützt werden können, deren Arbeit durch Maschinen ersetzt wird.

"Wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, wie wir den Verlust von Arbeitsplätzen eindämmen können, damit alle am Wohlstand teilhaben können, den die KI schafft. Wenn wir warten, bis Menschen bereits ihren Arbeitsplatz verloren haben oder unterbeschäftigt sind, wird es zu spät sein", schreibt Gates.

Die Gefahren der Künstlichen Intelligenz

Gates warnt zudem vor neuen Möglichkeiten für Kriminalität. KI könne Menschen dabei helfen, Bomben zu bauen, Waffen zu beschaffen oder Computerviren zu entwickeln. Besonders gefährdet seien kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Banken und Wassersysteme.

Noch weiter reicht seine Sorge vor einer möglichen Verselbstständigung der Technologie. KI-Modelle würden immer leistungsfähiger und könnten nicht nur die Entwicklung von Kindern beeinträchtigen oder zwischenmenschliche Beziehungen verändern. Künftig könnten sie womöglich auch gegen menschliche Interessen handeln und dazu führen, dass Menschen die Kontrolle über die Technologie verlieren.

Gates fasst seine Einschätzung so zusammen: KI sei

"sowohl das mächtigste Instrument zur Förderung von Gerechtigkeit, das die Menschheit je erfunden hat, als auch die größte Bedrohung für die Gerechtigkeit".

Drei Ideen für den Übergang ins KI-Zeitalter

Gates bleibt allerdings nicht bei den Warnungen stehen. Für den Umgang mit den Folgen der KI nennt er drei Ansätze. Dabei bezieht er sich auch auf die päpstliche Enzyklika zur Künstlichen Intelligenz.

1. Bestimmte Aufgaben Menschen vorbehalten

Gates schlägt eine Art "Human Reserved" vor: Bestimmte Tätigkeiten sollten auch dann von Menschen ausgeführt werden, wenn Maschinen dazu in der Lage wären. Nicht, weil KI die Aufgabe schlechter erledigen würde, sondern weil durch die vollständige Automatisierung etwas Wichtiges verloren gehen könnte.

Gates vergleicht das mit einem Naturreservat: Auch dort werde bewusst entschieden, bestimmte Gebiete vor menschlichen Eingriffen zu schützen.

2. KI und Roboter besteuern

Seine zweite Idee ist eine Art "Humanitätssteuer". Unternehmen sollten Steuern zahlen, wenn KI oder Roboter menschliche Arbeitskräfte ersetzen. Mit den Einnahmen könnten Umschulungen finanziert und soziale Leistungen gestärkt werden.

Gates argumentiert, das heutige Steuersystem begünstige teilweise den Ersatz menschlicher Arbeit durch Maschinen. Denkbar seien dafür auch digitale "Token", die bei der Nutzung von KI oder Robotern abgerechnet werden könnten.

3. Eine internationale Organisation schaffen

Drittens fordert Gates eine neue internationale Institution, die sich mit den Folgen der KI beschäftigt. Beschäftigung, Bildung, Gesundheit, Sicherheit, Steuern und Energie seien zunehmend miteinander verbunden. Die bestehenden Institutionen seien auf diese Herausforderungen nicht ausreichend vorbereitet.

Dafür brauche es neue Formen internationaler Zusammenarbeit – ausdrücklich auch zwischen den USA und China.

Gates richtet seinen Appell am Ende an Entscheidungsträger:innen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie hätten jetzt die Möglichkeit zu handeln, bevor Arbeitslosigkeit und soziale Probleme stark zunähmen und das Vertrauen der Bevölkerung schwinde. Ziel müsse sein, die Entwicklung der KI so zu gestalten, dass möglichst viele Menschen von ihr profitierten.