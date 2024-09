Ausstellung Frieden schaffen

Wie die FriedensFrauen die Friedensarbeit von Frauen sichtbar machen wollen

Frauen sind elementar für einen erfolgreichen Friedensprozess. Die weltweite Organisation FriedensFrauen will erreichen, dass Frauen in allen Phasen der Konfliktlösung beteiligt werden. Denn sie gehören an die Verhandlungstische und in die Friedensprozesse.

Lesezeit: 9 Minuten

