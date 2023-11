Kirchenvorstand 2024

Kirchenvorstandswahlen 2024: Aktionstage, Informationen und FAQ

Am 20. Oktober 2024 werden wieder die Kirchenvorstände in der evangelischen Kirche in Bayern gewählt. Wer darüber nachdenkt, für den Kirchenvorstand zu kandidieren und wissen möchte, wie das geht - hier findet Ihr alle Informationen zur KV-Wahl.