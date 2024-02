gott wirf licht

auf mein scheitern

damit ich nicht ver-

gehe sondern lebe



gott gib verstehen

in meine wortleere

damit ich nicht in

dir still resigniere



gott gib liebe

in meinen hass

damit ich versöhn-

lich und gut bleibe



gott finde uns

die wir herumirren

und rette uns sofort

erhelle unsere tage



gott bekehre uns

lass dein licht

in uns widerschei-

nen zum wohl aller



gott entfache

in uns eine ekstase

des dienens und

feierns und liebens



gott trage uns

in deinem herzen

der friede komme

und bleibe allezeit