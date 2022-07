Samstag, 09. Juli 2022



Samstagvormittag

Ort: THEaterOben, Haupteingang an der Illerstraße (in Kempten) Eintrittspreis: 15 €

08:35 Uhr

Ankommen und Begrüßung

durch Oberbürgermeister Thomas Kiechle und Prof. Dr. Martin Rötting

09:00 Uhr

"Toleranz und Wahrheit. Zwischen Geltungsanspruch der eigenen Religion und Verständigung im Dialog"

Referent: Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm Details

09:35 Uhr

"Die Katholische Kirche und der interreligiöse Weg"

Referent: Bischof Dr. Bertram Meier Details

10:00 Uhr

"Islam in Deutschland"

Referent: Imam Benjamin Idriz

10:30 Uhr

Kaffeepause

11:05 Uhr

"Spiritualität der Zukunft"

Referent: Prof. Dr. Michael von Brück

11:30 Uhr

Religionen und ihre internen und externen Spannungsfelder im Interreligiösen Kontext

Talk der Vortragenden: Imam Benjamin Idriz, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und Prof. Dr. Michael von Brück unter der Moderation von Prof. Dr. Martin Rötting sowie der Beantwortung der Frage "Wie sieht eine Vision des friedlichen Miteinanders der Religionen zum Ende dieses Jahrhunderts aus?"

12:30 Uhr

Mittag

Gemeinsames Mittagessen zubereitet durch Mitglieder

Samstagnachmittag

Stadtstadel Kempten Illerstr. 15, 87435 Kempten (Max. 35 Personen)

14.00 - 14.30 Uhr

Der Urwald des Hinduismus

Referent: Dr. Anand Mishra Ort: Stadtstadel Kempten

14.45 - 15.45 Uhr

Dialog als spirituelle Praxis

Referent: Mike Kauschke Ort: Stadtstadel Kempten

Details

16.00 - 16.30 Uhr

Auf biographischer Spurensuche: Die wechselseitige Bedingtheit von persönlichem Lebensweg und spirituellen Entwicklungsprozessen am Beispiel von Ayya Khema und David Steindl-Rast

Referent: Sarah Pieslinger Ort: Stadtstadel Kempten

Details

Tagungszentrum S 4 An der Stadtmauer 4, 87435 Kempten

14.00 - 14.30 Uhr

Die Sechs Säulen des Glaubens

Referent: Aykan Inan Raum Wasserkraft - max. 22 Personen/Stühle

14.45 - 15.15 Uhr

Interreligiöse Biografiearbeit - Als Suchender mit den Suchenden dem Leben und dem göttlichen Geheimnis begegnen

Referent: Pfr. Sebastian Watzek Raum Wasserkraft - max. 22 Personen/Stühle

15.30 - 16.00 Uhr

Was ist Religion? – eine Bahai-Perspektive auf göttliche Offenbarung und menschliche Tradition

Referent: Benedikt Poller Raum Wasserkraft - max. 22 Personen/Stühle

14.00 - 15.00 Uhr

Lu Jong – Tibetisches Heilyoga

Referent: Ulli Faber Raum Sonnenschein - max. 12 Personen/Yogamatten

Details

15.15 - 16.15 Uhr

Traditionelles Hatha Yoga

Referent: Gabriele Heigl Raum Sonnenschein - max. 12 Personen/Yogamatten

Details

14.00 - 15.00 Uhr

QiGong und Meditation für innere Kraft und Harmonie

Referent: Uwe Reichenbach Raum Windenergie - max. 18 Personen

Details

15.15 - 16.15 Uhr

Buddhistische Herzensschule

Referent: Roland Nyanabodhi Raum Windenergie - max. 40 Personen

Details

Evangelisches Gemeindehaus St. Mang Kirche Reichsstr. 1, 87435 Kempten

14.00 - 15.15 Uhr

meditative Kreistänze

Referent: Andreas Klausen Ort: St. Mang Kirche - max. 30 Personen

Details

15.30 - 16.45 Uhr

Singkreis – Lieder aus den grossen Weltreligionen

Referent: Ingo Sanzenbacher Ort: St. Mang Kirche - max. 50 Personen

17.00 - 17.45 Uhr

Diskussion und Austausch

Referent: Dr. Martin Rötting Ort: St. Mang Kirche - max. 60 Personen

Kara Brew Bar St. Mang-Platz 23, 87435 Kempten

ab 14.30

Treffpunkt für gemeinsamen Austausch, Diskussionen, Miteinander in Kontakt kommen

offen für alle – ohne Anmeldung

ab 18.00

Abendsegen mit den Religionsvertretern

Ort: St. Mang Kirche, St.-Mang-Platz 4, 87435 Kempten



Sonntag, 10. Juli 2022

Gipfeldialog OBADOBA 2022

Ort: Fellhorn Oberstdorf (bei Schlechtwetter gibt es einen Ausweichort - wird noch bekanntgegeben) Keine Anmeldung erforderlich

10:00 Uhr

Konzert von Vuimera

ab 11:00 Uhr

OBADOBA "Gipfeldialog der Weltreligionen"

Verschiedene Vertreter der Weltreligionen lesen Texte, Segen und Gebete.

Christentum: Kornelius Wagner (kath.)

Christentum: Jörg Dittmar (evang.)

Islam: Imam Ahmed Yilderim, Immenstadt

Hinduismus: Anand Mishra

Judentum: Steven E. Langnas

Buddhismus: Roland Nyanabodhi Wildgruber

Bahai: Benedikt Poller

Moderation: Ingrid Winkler

