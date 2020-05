1.05.2020

Rollenverteilung in Corona-Zeiten

"Frauen springen ein, auch wenn sie am Anschlag sind": Drei Fragen an die Gleichstellungsbeauftragte Annemarie Schön

Die lang erkämpfte Gleichberechtigung geben in der derzeitigen Corona-Pandemie viele Familien-Frauen leichthin auf. Das beobachtet die Gleichstellungsbeauftragte der Rummelsberger Diakonie, Annemarie Schön, mit Sorge. Und sie stellt fest, dass Frauen ganz schön am Anschlag seien. Ihrer Meinung nach fehlt es nach wie vor an Entlastung durch die Politik. Schön wünscht sich ein gemeinsames Nachdenken über Lösungen.