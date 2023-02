Housing First: Jeder Mensch kann wohnen

Hopperdietzel leitet in der fränkischen Metropole ein Projekt, in das viele große Hoffnung setzen, er selbst mit eingeschlossen. Housing First nennt sich der Ansatz, der davon ausgeht, dass ein Mensch, der auf der Straße lebt, erstmal eine eigene Wohnung braucht, bevor er wieder Arbeit finden und ein geregeltes Leben beginnen kann. Lange sei es in der Obdachlosenhilfe genau andersherum gewesen, erklärt Hopperdietzel.

Housing First gehe davon aus: "Wohnen kann der Mensch", fährt Hopperdietzel fort. Er selbst sei anfangs sehr skeptisch gewesen, als er von dem Konzept erfahren habe. Aber die Praxis habe ihn überzeugt.

"Es funktioniert tatsächlich , dass man für Menschen, auch mit sehr schwierigen sozialen Umständen, eine Wohnung vermittelt und parallel intensive, aber freiwillige psychosoziale Begleitung anbietet."

Dieses Zusammenspiel ist seiner Meinung nach das Erfolgsrezept von Housing First.

Kritik: Housing First funktioniert nicht für alle

Auch Werena Rosenke von der Wohnungslosenhilfe findet Housing First gut. Sie gibt allerdings zu bedenken, dass es nicht für alle von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen gleich gut funktioniere.

"Housing First ist ein Konzept für Menschen mit besonders komplexen Hilfebedarfen. Also Leute, die entweder schon sehr lange wohnungslos sind oder lange auf der Straße gelebt haben, oder die vielleicht auch bestimmte Erkrankungen somatische oder psychischer Art haben, die dann schneller in eigenen Wohnraum vermittelt werden sollen." Es sei natürlich zu unterstützen, dass diejenigen, die bisher ganz hinten in der Schlange gestanden hätten, zügiger an Wohnraum kämen.

Aber auch da gebe es bestimmte Hürden, erklärt Rosenke weiter. Bei allen Housing-First-Projekten müsse sichergestellt sein, dass die Miete übernommen werde:

"Das heißt, die Leute müssen im Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfebezug sein."

Und es bedeute auch, die Gruppen, die das nicht sind, etwa wohnungslose Menschen aus anderen europäischen Ländern, würden nicht vermittelt. Es sei deshalb wichtig, dass es verschiedene Ansätze gäbe.

Beispiel Finnland macht Hoffnung

Kein Allheilmittel also? Hopperdietzel ist sich sicher, dass die Wohnungslosigkeit mit Housing First signifikant gesenkt werden könne. Man brauche dafür allerdings, genau, Geld. Der Sozialarbeiter verweist auf Finnland, wo Housing First schon "gewissermaßen Staatsräson" sei. Das heißt, es wird dort vom Staat finanziert, gesichert und gefördert.

"Finnland ist das einzige Land, in dem die Zahl der Wohnungslosen in Europa in den letzten Jahren gesunken ist", sagt Hopperdietzel. Und das deutlich, etwa zwischen 25 und 30 Prozent.

"Die schließen inzwischen Obdachlosenasyle und wandeln sie in Wohnungen um."

Aber auch er weiß um die Grenzen des Konzepts. "Es wird natürlich immer Menschen geben, die sich so einem System entziehen." Menschen, die Angststörungen hätten, oder Verfolgungsideen. Für diese sei eher die Psychiatrie zuständig.

Geld würde helfen

Eins gibt Hopperdietzel außerdem noch zu bedenken: Das Argument, dass wirkungsvolle Hilfe zu teuer sei, gelte nicht. "Es ist immer das Teuerste, nichts zu machen bei schwierigen Menschen", führt er aus. "Denn dann übernimmt die Justiz, die Psychiatrie oder die Notaufnahme im Krankenhaus und dann geht es richtig ins Geld."

Seine Hoffnung: Möglichst viele Leute davor bewahren, mit einer besseren Finanzierung für Housing First – auch in der aktuellen Bundesregierung gäbe es Menschen, die den Ansatz unterstützten. Denn das ist klar: Geld ist ein ganz entscheidender Faktor in der Bekämpfung von Obdachlosigkeit. Egal, auf welche Konzepte man letztlich setzt.