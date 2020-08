Drei Wochen Freizeitprogramm an Dachauer Friedenskirche

Neubau in Lindau

Autor Ralf Schick

Seit 2013 gibt es die Jugendkirche "luv" in Lindau. Als Gotteshaus diente bislang ein rund vier Meter hohes Tipi. Jetzt aber bekommt auch die junge Generation endlich ein festes Zuhause, wenn das neue kirchliche Zentrum "kiez" am See fertig ist.