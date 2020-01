EJN-Studie: Jugendliche sind an Glaubensthemen interessiert

Die Evangelische Jugend Nürnberg (ejn) hat ihre Jugendstudie "Gefragt" veröffentlicht. Die kirchliche Jugendorganisation hat nach eigenen Angaben 1.000 Jugendlichen in Nürnberg Fragen zu ihrer Lebenswelt, Freizeit, Glaube, Werten und Wünschen gestellt. Sie kooperierte bei der Untersuchung mit der Evangelischen Hochschule Nürnberg (EVHN). Es sei deutlich geworden, dass Jugendliche nach wie vor an Glaubensthemen interessiert seien, teilte die ejn mit. Viele Befragte hätten angegeben, dass sie ihren Glauben lebten, "indem sie sich für andere einsetzen".

In der Studie wurde ein besonderes Augenmerk auf die Übergänge von der Arbeit mit Kindern in die Jugendarbeit und weiter in die Erwachsenenarbeit gelegt, hieß es. In den Nürnberger Kirchengemeinden gebe es eine enge Verknüpfung der Arbeit mit Konfirmanden und der Jugendarbeit. Die Befragung habe aber ergeben, dass diese Vernetzung beim Übergang von der Jugendarbeit in die Erwachsenengemeinde in den kommenden Jahren noch stärker bedacht werden müsse.

Junge Menschen wollten ihre eigenen Fähigkeiten einbringen, mitbestimmen und mitgestalten, zeigte die Studie außerdem. Deshalb habe die ejn ihre Gremien in basisdemokratische Parlamente umstrukturiert.