Ein Stück Kirchendach zum Mitnehmen: Die Bad Windsheimer Seekapelle verschenkt ihre alten Dachziegel

Dabei hatte die Kirchengemeinde anfangs lange überlegt, ob sie den Spendenaufruf überhaupt startet. Es war Anfang April, die Anfangszeit der Corona-Krise und des Lockdowns, der gerade einmal zwei Wochen alt war.

"Wir haben uns gefragt: Ist das psychologisch so geschickt? Wir haben es dann trotzdem gemacht", sagt Hüttel. "Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft. Aber viele Menschen verbinden positive Erlebnisse mit der Seekapelle wie Hochzeit oder Taufe. Sie ist ein Stück Heimat."

Warum überhaupt renoviert werden musste, erläutert Pfarrer Rüdiger Hadlich. Der Kirchturm sei in Gefahr gewesen, gerade bei Stürmen seien häufiger Ziegel heruntergefallen. Insgesamt drei Jahren liefen die Planungen für die Sanierungsmaßnahmen. Wie alt die Ziegel wirklich sind, ist unklar. Denn viele seien im Laufe der Zeit schon ausgetauscht worden, weiß der Pfarrer.

Bad Windsheimer Seekapelle: Arbeiten am Kirchturm liegen im Zeitplan

"Wenn wir hochschauen zum Turm der Seekapelle und sehen die farbigen Rauten, dann denken wir: Es ist doch alles wunderbar. Was für ein schönes Wahrzeichen der Stadt", sagt Hadlich. "Wenn wir die alten Ziegel jetzt hier liegen sehen mit all den Ablagerungen, sind sie nicht mehr so schön anzuschauen."

Die Arbeiten am Kirchturm liegen voll im Zeitplan, bis Ende des Jahres soll der Turm wieder in alter Schönheit über die Stadt ragen. Den Gratsparren werde mehr Festigkeit verliehen, wie Hüttel erklärt.

Kleinere Ausbesserungsarbeiten im Inneren des Gotteshauses sind schon abgeschlossen. Der Wunsch mit den Ziegeln zum Mitnehmen sei aus der Bevölkerung gekommen: "Es ist so, dass viele Menschen einfach ein Stück von dieser historischen Substanz für ihr Zuhause oder ihren Garten mitnehmen möchten."

Die Ziegel gibt es am donnerstags von 10 bis 12 Uhr während des Marktes und sonntags zwischen 10 und 11 Uhr nach dem Gottesdienst in St. Kilian. Die Aktion läuft bis Anfang August.