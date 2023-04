Sex and Crime, alte Schmuddelkerle und eine keusche Nackte, Versuchung und Verleumdung, schließlich Rettung vor einem Fehlurteil in aller letzter Sekunde: Die Geschichte von "Susanna im Bade" so spannend wie ein Tatort. Ermittler ist Daniel, ein junger Mann Gottes mit detektivischem Spürsinn.

Die biblische Geschichte von "Susanna im Bade" wurde in den letzten Jahrhunderten von vielen Künstler*innen aufgegriffen. Doch worum geht es eigentlich in dieser Erzählung - und wo sind die Parallelen zu #Meetoo?

Das erzählt die biblische Geschichte von Susanna im Bade

Susanna und ihr Mann Jojakim gehören zur Oberschicht in Babylon. Sie wohnen in einem luxuriösen Haus mit Garten. Wer Rang und Namen hat, besucht das wohlhabende Ehepaar. Eines Tages geht Susanna baden. Als ihre Mägde kurz ins Haus gehen, lauern ihr zwei alte Herren auf und bedrängen die nackte Frau sexuell. Susanna wehrt sich und schreit.

Als die Hausbediensteten zur Hilfe eilen, versuchen die Männer, Susanna die Schuld in die Schuhe zu schieben. Sie behaupten, die junge Frau habe mit einem Jüngling ihren Mann betrogen. Die beiden alten Männer wissen, dass auf diesem Delikt die Todesstrafe steht.

So kommt es am nächsten Tag zu einer Gerichtsverhandlung - und wie sich herausstellt, sind die Richter ausgerechnet die beiden übergriffigen Männer. Es kommt, wie es kommen muss: Susanna wird zum Tode verurteilt.

Doch dann kommt ihr auf dem Weg zur Hinrichtung Daniel zu Hilfe. Er fordert eine zweite Gerichtsverhandlung und übernimmt die Befragung der beiden Männer. Beide werden getrennt voneinander gefragt: "Unter welchem Baum hast du die zwei beieinander gefunden?" Der eine sagt unter einer Linde, der andere unter einer Eiche. Daniel überführt die beiden Männer der Lüge. Sie werden getötet und das unschuldige Blut der Susanna gerettet.