Synodale Yvonne Renner: Wandel ist auch mit Trauer verbunden

Pfarrerin Yvonne Renner

Yvonne Renner, geboren 1987, ist in einem kleinen Dorf im Dekanat Coburg aufgewachsen. Sie studierte Theologie in Neuendettelsau und Berlin. Nach einem Vikariat in München in der St. Lukaskirche war sie seit 2018 Pfarrerin an der Friedenskirche München Trudering. Seit 2018 forscht sie zu ihrem Dissertationsprojekt zu "Aktuellen Konzeptionen von Gemeindeaufbau". Die evangelische Pfarrerin ist verheiratet.