TV-Tipp

Vesperkirche in Nürnberg: Essen to go und Impfangebot

Ein richtig gutes Essen zum Mitnehmen für gerade Mal einen Euro. Und dazu für die, die möchten, eine Corona-Impfung in der Kirche. Die Vesperkirche 2022 in Nürnberg ist auch dieses Jahr wegen der Pandemie ganz anders. Wir waren vor Ort in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche im Nürnberger Süden!