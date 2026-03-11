Es ist ein Thema, das lange aus dem politischen Alltag verschwunden schien. Wehrdienst. Dienstpflicht. Verteidigungsbereitschaft. Doch seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist die Frage zurück auf der politischen Agenda: Wie verteidigt sich eine demokratische Gesellschaft – und was darf sie dafür von ihren Bürgerinnen und Bürgern verlangen?

Genau darüber wurde beim Alexandersbader Gespräch im Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum (EBZ) Bad Alexandersbad diskutiert. Unter dem Titel "Wir setzen auf Freiwilligkeit?" trafen Politik, Militärseelsorge, Friedensethik und eine Stimme der jungen Generation aufeinander. Schnell wurde deutlich: Die Frage nach Wehrdienst oder Dienstpflicht berührt weit mehr als sicherheitspolitische Detailfragen. Sie reicht tief hinein in das Selbstverständnis einer Gesellschaft.

Moderiert wurde der Abend von Angela Hager, theologisch-pädagogische Vorständin des EBZ und Leiterin des pädagogischen Teams, sowie von Franziska Dornig, Erwachsenenbildnerin und Studienleiterin für Politik, Gesellschaft und Internationales. Beide strukturierten die Diskussion klug und öffneten zugleich immer wieder den Raum für unterschiedliche Perspektiven.

Eine Gesellschaft vor neuen Fragen

Dass das Thema überhaupt wieder so intensiv diskutiert wird, ist Ausdruck einer veränderten politischen Lage. Jahrzehntelang war der Gedanke an militärische Bedrohungen für viele Menschen in Deutschland weit entfernt. Sicherheitspolitik spielte im Alltag kaum eine Rolle.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat diese Selbstverständlichkeit erschüttert. Begriffe wie "Verteidigungsfähigkeit", "Abschreckung" oder "Zeitenwende" sind plötzlich wieder Teil öffentlicher Debatten.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Heiko Hain schilderte beim Alexandersbader Gespräch die politische Ausgangslage. Der Bundestag hat im Dezember ein neues Wehrdienstmodell beschlossen, das weiterhin auf Freiwilligkeit setzt. Männer und Frauen können sich für einen Dienst bei der Bundeswehr entscheiden, ohne dazu verpflichtet zu werden.

Doch Hain stellte auch eine nüchterne Frage: Ob dieses Modell langfristig ausreiche. Schließlich brauche eine Armee genügend Personal, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. "Wir müssen uns ehrlich machen", sagte der Abgeordnete. Sicherheit lasse sich nicht allein auf Hoffnung gründen.

Gleichzeitig betonte Hain, dass eine Rückkehr zur klassischen Wehrpflicht politisch und gesellschaftlich komplex sei. Lebensentwürfe hätten sich verändert, junge Menschen planten Ausbildung, Studium und Karriere heute ganz anders als noch vor wenigen Jahrzehnten.

Der Blick aus der Militärseelsorge

Eine andere Perspektive brachte Militärpfarrer Günter Daum ein. Als Leiter des Evangelischen Militärpfarramtes in Weiden begleitet er Soldatinnen und Soldaten im Alltag – und gerade auch in schwierigen persönlichen Situationen.

Sein Beitrag machte deutlich, dass militärischer Dienst weit mehr ist als ein sicherheitspolitisches Instrument. Für viele junge Menschen sei er eine existenzielle Entscheidung, die mit Verantwortung, Zweifel und moralischen Fragen verbunden ist.

"Die Soldaten, die ich erlebe, sind sehr reflektierte Menschen", sagte Daum. Viele setzten sich intensiv mit der Frage auseinander, was es bedeutet, im Ernstfall Gewalt anwenden zu müssen.

Gerade deshalb habe die Militärseelsorge eine wichtige Aufgabe. Sie schaffe Räume für Gespräche über Gewissensfragen, über Angst, über Belastungen – und über die Verantwortung gegenüber anderen Menschen.

Daum machte deutlich, dass Soldaten Verantwortung tragen, die im zivilen Alltag oft kaum sichtbar ist. Entscheidungen im militärischen Kontext seien selten einfach. Umso wichtiger sei es, Menschen in diesen Situationen seelsorgerlich zu begleiten.

Friedensethik im Wandel

Auch innerhalb der Kirche wird diese Diskussion intensiv geführt. Pfarrer Martin Tontsch, Co-Vorsitzender der EKD-Friedenswerkstatt, beschrieb die aktuelle Situation als ein "ethisches Ringen".

Über Jahrzehnte hinweg sei die evangelische Friedensethik stark von pazifistischen Überzeugungen geprägt gewesen. Viele Menschen hätten gehofft, dass militärische Konflikte zunehmend überwunden werden könnten.

Die Realität der Gegenwart stelle diese Hoffnung jedoch auf eine harte Probe. Der Krieg in der Ukraine zeige, dass Frieden nicht selbstverständlich sei.

Damit stelle sich eine schwierige Frage: Wie lässt sich Frieden schützen, wenn er angegriffen wird?

Tontsch machte deutlich, dass die Kirche hier keinen einfachen Weg habe. Einerseits bleibe der Einsatz für Frieden ein zentraler Bestandteil christlicher Ethik. Andererseits müsse man sich der Realität politischer Konflikte stellen.

Die Diskussion über Wehrdienst oder Dienstpflicht sei deshalb nicht nur eine politische, sondern auch eine zutiefst moralische Debatte.

Eine Stimme der jungen Generation

Mit Teresa Honisch, Landessprecherin des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ), kam schließlich eine Perspektive zu Wort, die in solchen Diskussionen oft fehlt: die der jüngeren Generation.

Honisch berichtete aus eigener Erfahrung, wie prägend ein freiwilliges Jahr sein kann. Viele junge Menschen würden dabei zum ersten Mal intensive Verantwortung übernehmen – etwa im sozialen Bereich, im Umwelt- oder Naturschutz oder in Bildungsprojekten.

Solche Erfahrungen könnten Orientierung geben und den Blick für gesellschaftliche Zusammenhänge öffnen.

Überraschend deutlich sprach sich Honisch dabei für eine allgemeine Dienstpflicht aus. Ein verpflichtendes Jahr könne helfen, dass junge Menschen stärker Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen.

Dabei müsse es jedoch unterschiedliche Möglichkeiten geben – vom sozialen Engagement über ökologische Projekte bis hin zum militärischen Dienst.

Debatte über Verantwortung

Im Laufe des Abends zeigte sich immer deutlicher, dass die Diskussion über Wehrdienst oder Dienstpflicht eigentlich eine viel grundlegendere Frage berührt: das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft.

Was schuldet der Einzelne dem Gemeinwesen?

Und wie viel Verantwortung darf der Staat einfordern?

Im Publikum wurde diese Frage engagiert diskutiert. Einige Besucher äußerten deutliche Skepsis gegenüber staatlichem Zwang. Andere sahen in einer Dienstpflicht eine Chance, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Immer wieder fiel an diesem Abend der Gedanke, dass gemeinsame Erfahrungen – etwa in einem Dienstjahr – helfen könnten, soziale und kulturelle Grenzen zu überwinden.

Ein Gespräch ohne einfache Antworten

Am Ende blieb die Debatte bewusst offen. Eine eindeutige Lösung wurde nicht präsentiert.

Gerade darin lag jedoch die Stärke des Alexandersbader Gesprächs. Die Veranstaltung bot Raum für ein differenziertes Nachdenken über Fragen, die selten einfache Antworten zulassen.

In einer Zeit, in der politische Diskussionen oft polarisiert geführt werden, wirkte dieser Abend fast wohltuend altmodisch, im positiven Sinne: Menschen hörten einander zu, widersprachen, argumentierten und versuchten, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen.

Eines wurde dabei deutlich: Wenn Frieden keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dann wird auch die Frage nach der Verantwortung für ihn neu gestellt werden müssen.